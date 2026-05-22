22.05.2026 13:26

GDDKiA podpisała najdroższy kontrakt w historii. Powstanie najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę odcinka S6 z Polic do Goleniowa. W tej części Zachodniej Obwodnicy Szczecina powstanie najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Kontrakt ma wartość 5,3 mld zł i jest największym pod względem wartości w historii agencji. Zrealizuje go konsorcjum firm NDI, DOGUŞ INŞAAT VE TICARET oraz DOGUS CONSTRUCTION POLAND. Odcinek S6 wraz z pięciokilometrowym tunelem pod Odrą mają być gotowe w 2033 r.

W realizacji jest cała 50-kilometrowa trasa obwodnicy Szczecina – podaje GDDKiA. W styczniu Dyrekcja podpisała umowy na odcinki Kołbaskowo – Szczecin Zachód, a w kwietniu Szczecin Zachód – Police. Z kolei w 2028 r. powstanie też węzeł Kołbaskowo, który połączy ZOS z A6 i DK13.

Prace projektowe potrwają 10 miesięcy, a roboty budowlane 80 miesięcy. Jest już także zezwolenie na realizację inwestycji, dlatego wykonawca dostanie plac budowy w ciągu 30 dni. Pierwsze prace będą mogły ruszyć już w najbliższych miesiącach.

Sam tunel będzie drążony maszyną TBM, a jego średnica zewnętrzna wyniesie prawie 16 metrów. Powstanie w nim 19 przejść między nawami. Spód konstrukcji osiągnie maksymalną głębokość 51 metrów, a jezdnia znajdzie się 45 m pod powierzchnią terenu.

W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły drogowe, 22 obiekty mostowe oraz dwa duże górne przejścia dla zwierząt.

Nowa trasa ma odciążyć A6, S3 i S6, które korkują się zwłaszcza w wakacje. Skróci też dojazd do Polic oraz wyprowadzi znaczną część ruchu z centrum Szczecina.

Szczecin
GDDKIA ma już umowy na wszystkie odcinki obwodnicy Szczecina. Fot. Getty Images
