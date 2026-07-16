Giełda Papierów Wartościowych przygotowuje reformę rynku Catalyst

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie we współpracy z rynkiem kapitałowym przygotowuje założenia reformy rynku Catalyst, na którym notowane są instrumenty dłużne.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie we współpracy z rynkiem kapitałowym przygotowuje założenia reformy rynku Catalyst, na którym notowane są instrumenty dłużne. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Celem reformy jest przyciągnięcie nowych emitentów i inwestorów, a także poprawa płynności tego rynku – poinformowali przedstawiciele GPW.

GPW chce zreformować rynek Catalyst

– W tym roku jednym z naszych priorytetów jest rewitalizacja rynku Catalyst. Pracujemy w grupach i podgrupach ze specjalistami rynkowymi. Będziemy chcieli ten rynek zmieniać strukturalnie i regulacyjnie, a przede wszystkim skupimy się na płynności – podał członek zarządu GPW Michał Kobza podczas otwarcia czwartkowej konferencji poświęconej rynkowi obligacji korporacyjnych.

Prezentacja reformy rynku Catalyst może nastąpić podczas zaplanowanej na październik corocznej konferencji poświęconej temu rynkowi – dodał Michał Kobza.

– Widzimy rosnącą dynamikę tego rynku, nowych emitentów, widzimy, że ten rynek dojrzewa do jeszcze większej dynamiki. Chcielibyśmy ją utrzymać, żeby emitentów i inwestorów było na nim coraz więcej – wskazał z kolei Dariusz Mejszutowicz, wicedyrektor działu rynku pierwotnego GPW.

Uczestnicy rynku mają uczestniczyć w reformie Catalyst

Jak podał przedstawiciel warszawskiej giełdy, GPW z góry założyła, że chce udziału uczestników rynku w projekcie reformy. W związku z tym na początku listopada 2025 r. przeprowadzono ankietę wśród domów maklerskich, banków, organizatorów emisji i emitentów. Ankieta miała na celu zmapowanie głównych barier rozwoju rynku Catalyst.

Dariusz Mejszutowicz podał, że pięć priorytetów, które wynikają z przeprowadzonej diagnozy, to płynność, prostsze emisje, zachęty dla emitentów, promocja i edukacja, a także narzędzia rynkowe.

Priorytety te będą realizowane w ramach sześciu strumieni. Każdy z nich ma osobnego lidera. Wśród liderów są GPW, Baker McKenzie, mBank, Noble Securities, Pekao i Clifford Chance.

– Upraszczamy dokumentację i wejście na rynek. Projektujemy rozwiązania dla emitentów regularnie wracających po finansowanie, przeglądamy zasady obrotu, dostępność danych i segmentację rynku. Chcemy ułatwić porównywanie instrumentów i podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Mapujemy proces od emisji do pierwszego notowania. Celem jest jego skrócenie i zwiększenie przewidywalności na etapie GPW–KDPW – podał Dariusz Mejszutowicz.

Wskazał też na konieczność porządkowania standardów dystrybucji i komunikacji oraz szukania bezpiecznych sposobów poszerzenia dostępu inwestorów indywidualnych do ofert.

– Oceniamy mechanizmy wspierające obrót wtórny. Szukamy rozwiązań zwiększających aktywność kwotowania i obrotu. Identyfikujemy bariery prawne ograniczające rozwój Catalyst, przygotowujemy postulaty legislacyjne i regulacyjne – wskazał przedstawiciel GPW.

Jak dodał, niektóre przygotowywane zmiany GPW będzie mogła wdrożyć samodzielnie, inne wymagają współpracy z KDPW, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów.

Wartość emisji rynku papierów nieskarbowych to 161 mld zł

Z danych przedstawionych przez wicedyrektora działu rynku pierwotnego GPW wynika, że obecnie na rynku Catalyst notowanych jest obecnie 930 serii instrumentów dłużnych. Przeważają obligacje jednostek samorządu terytorialnego i korporacyjne, a także obligacje skarbowe, ale jest też 35 serii listów zastawnych dostarczonych przez pięciu emitentów, a także wróciły do obrotu pierwsze emisje banków spółdzielczych.

Od początku 2025 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje o wartości od 700 mln zł do 2 mld zł. Wśród emitentów są Benefit Systems, Allegro.eu, Żabka, Polenergia, Play, Orlen, KGHM i Kruk. Łączna wartość nowych emisji obligacji korporacyjnych w latach 2025–2026 sięga 8,65 mld zł.

Wartość emisji rynku papierów nieskarbowych to 161 mld zł.

Źródło: PAP