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NEWSROOM XYZ
28.07.2026 08:27

Giełdowy pogrom spółek zajmujących się półprzewodnikami. Dwucyfrowe spadki Hynix, Samsunga czy Kioxii

Na giełdach w Azji nastąpił prawdziwy pogrom spółek technologicznych. Takie firmy jak Samsung, Hynix czy Kioxia spadały mocno zarówno na parkietach w Japonii, w Chinach, czy w Korei.

Spadki na azjatyckich giełdach
Inwestorzy w Azji wzięli przykład z amerykańskich i zaczęli wyprzedawać akcje spółek, zajmujących się AI. Fot. Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

Na giełdzie koreańskiej zanotowano największe spadki – pisze CNBC. LG Innotek runął o ponad 18 proc. SK Hynix poszedł w dół o więcej niż 13 proc. Samsung spadł o ponad 12 proc. Akcje Seoul Semiconductor przeceniono o ponad 7 proc.

W Japonii spółki zajmujące się AI także świeciły się mocno na czerwono. Producent pamięci i SSD Kioxia runęła o ponad 18 proc. Tokyo Electron poszedł w dół o prawie 11 proc. Z kolei SoftBank zaliczył tylko jednocyfrowy spadek – jego walory przeceniono o 6,3 proc.

Lepiej, choć także na czerwono, zachowywały się spółki technologiczne na Tajwanie i w Chinach. TSMC spadł bowiem tylko o 2,9 proc. Chiński mocno technologiczny indeks ChiNext 300 spadł o 4,7 proc. Z kolei indeks Hang Seng China Semiconductor Chips spadł o 5 proc.

To dowód na to, jak mocno powiązane są azjatyckie spółki technologiczne z amerykańskimi. Na parkiecie w USA trwa bowiem kolejny tydzień przecen. Nvidia poszła w dół o 4 proc., AMD o 5 proc., Teradyne o 4 proc., a producent pamięci Micron o 2 proc. Z kolei ETF VanEck zajmujący się spółkami produkującymi półprzewodniki stracił ponad 2 proc.

Takie wyprzedaże to efekt tego, że inwestorzy coraz częściej mówią „sprawdzam". I domagają się wreszcie zwrotów z gigantycznych nakładów spółek technologicznych na AI. A także coraz częściej widzą, że wzrost wartości firm od AI i producentów sprzętu opiera się na finansowaniu kołowym, typu Nvidia inwestuje w OpenAI, żeby OpenAI kupiło za te pieniądze sprzęt Nvidii.

Nvidia rozmawia o finansowaniu przez OpenAI wynajęcia centrum danych
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