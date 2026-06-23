Gigantyczny zysk CD Projekt za 2025 r. Jest decyzja walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie CD Projektu zdecydowało o przeznaczeniu zysku netto za 2025 r. na kapitał zapasowy spółki – wynika z głosowania na walnym zgromadzeniu spółki.

Zysk netto spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 635,2 mln zł, pomniejszony o kwotę ok. 25,7 mln zł, stanowiącą ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych, wykazaną w związku z przekształceniem danych za okres porównawczy, tj. kwoty ok. 609,5 mln zł, zostanie podzielony w taki sposób, że kwota ta zostanie w całości przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

W majowej rekomendacji zarządu wskazano, że propozycja podziału zysku jest podyktowana realizacją celów strategicznych Grupy CD Projekt.

Pod koniec maja deweloper zapowiedział nowy dodatek fabularny do Wiedźmina 3, który zostanie wydany w 2027. Rozszerzenie otrzymało podtytuł Pieśni przeszłości i zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Dodatek powstaje we współpracy ze studiem Fool's Theory.,

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Jednocześnie podano, że zarząd podtrzymuje założenia przyjętej w styczniu 2025 polityki dywidendowej, zgodnie z którą intencją zarządu jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidendy w wysokości co najmniej 25 proc. zysku netto spółki za dany rok obrotowy, a w przypadku podjęcia decyzji o braku wypłaty lub wypłacie niższej kwoty – odpowiednie powiększenie puli dywidendy do wypłaty w okresie kolejnych pięciu lat obrotowych (lub przeznaczenie jej na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia).

W 2025 r. CD Projekt wypłacił 99,9 mln zł dywidendy z zysku netto za 2024 r., co dało jeden zł na akcję.

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Źródło: PAP