GK Valeza inwestuje w Prime ASI. W planach duża ekspansja w sektorze obronnościowym

Grupa Kapitałowa Valeza nabyła 32 mln akcji Prime ASI, czyli około 27 proc. wszystkich udziałów w firmie. Celem inwestycji jest mocniejsze wsparcie rozwoju w sektorze obronnościowym w całej Europie Centralnej.

Amunicja 155 mm ma kluczowe znaczenie dla współczesnego pola walki. Niedawno o współpracy w zakresie jej produkcji poinformowało PGZ i BAE Systems. Fot. PAP/Szymon Pulcyn

Dzięki inwestycji Grupa Valeza została jednym z dużych akcjonariuszy akcjonariuszy Prime ASI. Obie strony deklarują długoterminowy i strategiczny charakter zaangażowania. Transakcja doszła do skutku poza obrotem giełdowym, a jej wartość nie została ujawniona.

– Widzimy w Prime ASI publiczną platformę zdolną do konsolidacji perspektywicznych spółek obronnych i dual-use w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowie silnej, prywatnej grupy przemysłowo-technologicznej, wnosząc doświadczenie przemysłowe, relacje międzynarodowe i zdolność organizacji dużych projektów – skomentował transakcję Marek Kuźmicz, wspólnik Grupy Kapitałowej Valeza.

Będą inwestycje w sektor obronnościowy

Filarem wspólnej strategii obu podmiotów ma być rozwój AMC Polish Arsenal. To projekt zapoczątkowany w czerwcu br., kiedy to Prime ASI wraz z Grupą Kapitałową Valeza i Armaments Munition Company (AMC) podpisali umowę, której celem było uruchomienie AMC Polish Arsenal. Pierwszym analizowanym przedsięwzięciem jest budowa zakładu produkcji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm w województwie świętokrzyskim.

Jak podano w komunikacie, Grupa Valeza ma wnieść w ten projekt doświadczenie przemysłowe, relacje międzynarodowe oraz kompetencje w organizacji sprzedaży i dostaw.

– Prime ASI otwiera nowy rozdział. Koncentrujemy strategię na budowie publicznej platformy konsolidacji sektora defence/dual-use w regionie CEE. Szukamy przedsiębiorstw z technologią, zamówieniami i kompetencjami produkcyjnymi, które chcą szybciej skalować działalność dzięki kapitałowi rynku publicznego, finansowaniu i partnerstwom przemysłowym, zachowując jednocześnie aktywną rolę założycieli. Wejście Grupy Valeza istotnie zwiększa nasze możliwości realizacji tej strategii – zaznacza Michał Ręczkowicz, prezes zarządu Prime ASI.

Co oznacza transakcja

Transakcja nabycia pakietu akcji nie zmienia liczby akcji Prime ASI ani wysokości kapitału zakładowego. Przedstawiciele spółek zaznaczają, że nowa struktura akcjonariatu wzmacnia jego stabilność i zdolność do realizacji nowej strategii w nadchodzących latach.

Prime ASI deklaruje chęć pozostania w roli partnera w skalowaniu biznesu. W ramach współpracy zamierza oferować dostęp do rynku publicznego, finansowania, partnerów przemysłowych i dalszej ekspansji międzynarodowej.

Jak podano w komunikacie, spółka pozostaje otwarta na rozmowy z perspektywicznymi podmiotami defence/dual-use z regionu CEE. Każdy strategiczny projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi standardami legislacyjnymi.

Czym zajmują się spółki

Grupa Kapitałowa Valeza to warszawska, prywatna spółka inwestycyjno-doradcza, specjalizująca się w rozwijaniu relacji inwestorskich, zarządzaniu kontraktami, współpracy międzynarodowej oraz wspieraniu przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej i pozyskiwaniu kapitału.

Prime ASIto notowana na rynku NewConnect alternatywna spółka inwestycyjna, działająca jako aktywna platforma kapitałowa. Spółka koncentruje się obecnie na budowie platformy konsolidującej prywatny przemysł obronny i technologie podwójnego zastosowania w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków państw położonych na wschodniej flance NATO.

Jej obszary zainteresowania obejmują między innymi produkcję amunicji, drony i systemy bezzałogowe, cyberbezpieczeństwo, bezpieczną komunikację, elektronikę, automatykę, logistykę, komponenty krytyczne oraz rozwiązania zwiększające odporność infrastruktury. Pierwszym publicznie ujawnionym projektem realizowanym w ramach nowej strategii obronnej jest AMC Polish Arsenal. Jednocześnie Prime ASI zachowuje ekspozycję na sektor nowych technologii, między innymi poprzez spółkę Algo Trade AI, rozwijającą rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i automatyzacji rynków finansowych, oraz historyczne inwestycje w branżach takich jak energetyka, gaming, oprogramowanie, e-commerce i FoodTech.

Na koniec 2025 r. suma bilansowa Prime ASI wynosiła 7,93 mln zł, a kapitał własny 6,12 mln zł. Największą pozycję stanowiła ekspozycja na Algo Trade AI. Było to 900 tys. zł w udziałach oraz ponad 4,02 mln zł w formie udzielonej pożyczki, co łącznie odpowiadało około 62 proc. aktywów Prime ASI. Kolejne istotne pozycje były związane z Prime Bit Games i obejmowały akcje, pożyczkę oraz środki przeznaczone na zakup kolejnego pakietu akcji; mniejsze inwestycje stanowiły udziały w Vissavi i Planteris, natomiast wartość bilansowa akcji ELQ oraz Mensa Magna została obniżona do zera w następstwie odpisów aktualizacyjnych.