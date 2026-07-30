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NEWSROOM XYZ
30.07.2026 15:10

Globalny debiut „Medal Hunter”, gry Ten Square Games

30 lipca odbyła się globalna premiera gry spółki Ten Square Games „Medal Hunter” na urządzenia z systemami iOS i Android – podał producent gier mobilnych w komunikacie.

Medal Hunter
„Medal Hunter” oferuje dziewięć operacji inspirowanych miejscami i konfliktami znanymi z historii.. Fot. mat. pras. Ten Square Games

„Medal Hunter” to mobilna strzelanka PvP (gracz kontra gracz) o tematyce militarnej z dynamiczną rywalizacją opartą na umiejętnościach.

Nowa gra TSG jest drugim tytułem rozwijanym w ramach linii produktowej zapoczątkowanej przez „Trophy Hunter”.

Jak podano w komunikacie, wykorzystanie wspólnych systemów, narzędzi i doświadczeń produkcyjnych pozwala zespołom szybciej przechodzić od koncepcji do testów z graczami, a większą część pracy koncentrować na elementach, które nadają każdemu tytułowi odrębny charakter.

„Zespół doprowadził «Medal Hunter» od rozpoczęcia prac do globalnej premiery w niecały rok. Gra wykorzystuje wybrane rozwiązania i doświadczenia wypracowane przy «Trophy Hunter», który szybko stał się jedną z czołowych produkcji grupy pod względem przychodów" –czytamy w komunikacie.

– Na wczesnym etapie udostępniliśmy grę („Medal Hunter” – przyp. red.) na wybranych rynkach, a dodatkowy czas testów wykorzystaliśmy do zweryfikowania jej potencjału wśród graczy oraz podejmowania kluczowych decyzji produktowych na podstawie danych i zachowań użytkowników. Dzięki temu jeszcze przed globalną premierą znacząco zmieniliśmy rozgrywkę, rozbudowaliśmy zawartość i systemy progresji oraz wzmocniliśmy historyczno-militarny charakter gry – powiedział Andrzej Ilczuk, prezes Ten Square Games.

4 maja 2026 r. „Medal Hunter” został technicznie udostępniony w Meksyku, Wietnamie, na Filipinach i w Polsce. 8 maja gra została udostępniona w Wielkiej Brytanii, Australii i Niemczech, a 11 maja w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie „Medal Hunter” oferuje dziewięć operacji inspirowanych miejscami i konfliktami znanymi z historii.

Wskazano, że równolegle Ten Square Games rozwija grę „Fishing Trip”, która ma zapoczątkować drugą linię produktową. W ten sposób grupa chce budować powtarzalny proces tworzenia, weryfikowania i wprowadzania na rynek nowych produktów.

Kurs akcji Ten Square Games ok. godz. 14.25 w perspektywie dnia tracił ok. 1,5 proc., po wzrostach na początku tygodnia. Od początku 2026 r. kurs TSG wzrósł o ok. 8,5 proc.

Źródło: PAP, XYZ

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