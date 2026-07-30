Google zaprezentował nowy model Gemini AI. Stworzony specjalnie dla robotów

Należąca do koncernu Alphabet firma Google DeepMind zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji, przeznaczony dla robotów. Ma pozwolić humanoidalnym robotom na lepszą koordynację ruchu.

Firma Google DeepMind zaprezentowała nową, ulepszoną wersję Gemini dla robotów. Dzięki niej roboty humanoidalne mają mieć lepszą koordynację i większy zakres ruchów. Ale roboty poruszające się jak ludzie to wciąż odległa wizja – uważają eksperci Google. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Model Gemini Robotics 2, w przeciwieństwie do poprzedniego modelu firmy, który umożliwiał głównie pracę górnej części humanoidalnego robota, ma umożliwić poruszanie się całej maszyny. Roboty mają zyskać umiejętność chodzenia, kucania i poruszania przedmiotami, przy jednoczesnym przeprowadzaniu rozumowania.

„Naszym celem jest wprowadzenie sztucznej inteligencji do świata fizycznego, a następnie zbudowanie warstwy inteligencji, z której będzie mógł korzystać każdy robot” – powiedziała podczas konferencji prasowej cytowana przez Bloomberga Carolina Parada, wiceprezeska ds. robotyki w Google DeepMind.

Gemini Robotics 2 moves physical AI beyond tabletop tasks, enabling intelligent whole-body control for humanoids. Watch @Apptronik's Apollo 2 process a single prompt to reach, bend, and pick up a watering can ↓ pic.twitter.com/nBm3IEoI7i — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) July 30, 2026

Jak tłumaczy Parada we wpisie na blogu Google DeepMind, „większość robotów jest wstępnie zaprogramowana lub zdalnie sterowana do wykonywania wąskich, powtarzalnych sekwencji zadań. Brakuje im zdolności do rzeczywistego uczenia się samodzielnie lub adaptacji do nieprzewidywalnych warunków. Przenoszenie nabytych umiejętności z jednego ciała robota do drugiego pozostaje niezwykle trudne. Aby sprostać najtrudniejszym problemom na dużą skalę, roboty potrzebują modeli sztucznej inteligencji".

Osiągnięcie przez roboty prawdziwej zręczności pozostaje jednak odległym celem – uważa dyrektor ds. robotyki w Google DeepMind Kanishka Rao. Jak wskazał ekspert, ruchy robotów nadal są powolne, bo musza się zatrzymywać, by przemyśleć następne ruchy. Ludzie tymczasem podejmują takie decyzje związane z ruchem intuicyjnie. Ponadto roboty nadal uczą się znacznie mniej efektywnie niż ludzie, którzy potrafią dostosować swoje zachowanie już po popełnieniu jednego błędu.

Jak podaje firma, obecnie roboty, wykorzystując najnowsze systemy AI stworzone przez Google, osiągały w testach 92-procentową skuteczność przy zadaniach takich jak wykręcanie żarówki. Wciąż nie do końca radzą sobie jednak z takimi zadaniami jak zawiązanie worka na śmieci czy zamknięcie torebki strunowej.