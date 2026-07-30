Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.07.2026
NEWSROOM XYZ
30.07.2026 18:54

Google zaprezentował nowy model Gemini AI. Stworzony specjalnie dla robotów

Należąca do koncernu Alphabet firma Google DeepMind zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji, przeznaczony dla robotów. Ma pozwolić humanoidalnym robotom na lepszą koordynację ruchu.

Logo Google DeepMind
Firma Google DeepMind zaprezentowała nową, ulepszoną wersję Gemini dla robotów. Dzięki niej roboty humanoidalne mają mieć lepszą koordynację i większy zakres ruchów. Ale roboty poruszające się jak ludzie to wciąż odległa wizja – uważają eksperci Google. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Model Gemini Robotics 2, w przeciwieństwie do poprzedniego modelu firmy, który umożliwiał głównie pracę górnej części humanoidalnego robota, ma umożliwić poruszanie się całej maszyny. Roboty mają zyskać umiejętność chodzenia, kucania i poruszania przedmiotami, przy jednoczesnym przeprowadzaniu rozumowania.

„Naszym celem jest wprowadzenie sztucznej inteligencji do świata fizycznego, a następnie zbudowanie warstwy inteligencji, z której będzie mógł korzystać każdy robot” – powiedziała podczas konferencji prasowej cytowana przez Bloomberga Carolina Parada, wiceprezeska ds. robotyki w Google DeepMind.

Jak tłumaczy Parada we wpisie na blogu Google DeepMind, „większość robotów jest wstępnie zaprogramowana lub zdalnie sterowana do wykonywania wąskich, powtarzalnych sekwencji zadań. Brakuje im zdolności do rzeczywistego uczenia się samodzielnie lub adaptacji do nieprzewidywalnych warunków. Przenoszenie nabytych umiejętności z jednego ciała robota do drugiego pozostaje niezwykle trudne. Aby sprostać najtrudniejszym problemom na dużą skalę, roboty potrzebują modeli sztucznej inteligencji".

Osiągnięcie przez roboty prawdziwej zręczności pozostaje jednak odległym celem – uważa dyrektor ds. robotyki w Google DeepMind Kanishka Rao. Jak wskazał ekspert, ruchy robotów nadal są powolne, bo musza się zatrzymywać, by przemyśleć następne ruchy. Ludzie tymczasem podejmują takie decyzje związane z ruchem intuicyjnie. Ponadto roboty nadal uczą się znacznie mniej efektywnie niż ludzie, którzy potrafią dostosować swoje zachowanie już po popełnieniu jednego błędu.

Jak podaje firma, obecnie roboty, wykorzystując najnowsze systemy AI stworzone przez Google, osiągały w testach 92-procentową skuteczność przy zadaniach takich jak wykręcanie żarówki. Wciąż nie do końca radzą sobie jednak z takimi zadaniami jak zawiązanie worka na śmieci czy zamknięcie torebki strunowej.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG i WIG20 na małym minusie, Dino na dużym plusie. Dzień na GPW 28 lipca 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosła nieznaczne spadki dwóch indeksów – WIG i WIG20. Spośród największych spółek warszawskiego parkietu najmocniej wzrosły akcje Dino. Pod…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwyżkowały wszystkie główne indeksy. Ze wzrostem notowania zakończył m.in. WIG20 mimo wyraźnej przeceny Żabki.…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Kolejny rekord na warszawskiej giełdzie. Podsumowanie notowań GPW 29 lipca 2026 r.
Na warszawskiej giełdzie pod koniec sesji utrzymywały się dobre nastroje. Główne indeksy rosły, a najmocniej WIG20 – o 0,8 proc. Wśród blue chipów po kilka proc. zyskiwały CD Projekt i Modivo,…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem produkcji drobiu w UE. „W Afryce i Azji chcemy budować markę Polish poultry"
– W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska trzykrotnie zwiększyła potencjał produkcyjny, a eksport dziesięciokrotnie. Chcielibyśmy, aby polski drób był jeszcze bardziej rozpoznawalny – mówi Dariusz…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Brytyjski sen o domu z ogrodem pęka. Rynek ma kilka prędkości
Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii nie załamuje się, ale przestaje działać według dawnych zasad. Londyn i drogie południe tracą, północ się broni, a najemcy nadal płacą coraz więcej. Zamiast…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polacy pożyczają coraz więcej. Rekordowe półrocze na rynku kredytów
To było rekordowe półrocze na rynku kredytów i pożyczek – wynika z danych BIK. Sprzyjające otoczenie sprawiło, że Polacy pożyczyli jeszcze więcej pieniędzy, niż rok temu. Równie dobrze zapowiada się…
30.07.2026