02.05.2026 20:35
Górnik Zabrze zdobywcą Pucharu Polski
Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2:0 (1:0). To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku.
Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:0 (1:0).
Bramki: Roberto Massimo (32-głową), Maksym Chłań (65).
Żółte kartki: Górnik - Erik Janza, Yvan Ikia Dimi, Marcel Łubik; Raków - Ivi Lopez, Oskar Repka, Leonardo Rocha.
Czerwona kartka: Jonatan Braut Brunes (Raków, 90+2).
Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 50 072.
