Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.05.2026
02.05.2026 20:35

Górnik Zabrze zdobywcą Pucharu Polski

Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2:0 (1:0). To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku.

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:0 (1:0).

Bramki: Roberto Massimo (32-głową), Maksym Chłań (65).

Żółte kartki: Górnik - Erik Janza, Yvan Ikia Dimi, Marcel Łubik; Raków - Ivi Lopez, Oskar Repka, Leonardo Rocha.

Czerwona kartka: Jonatan Braut Brunes (Raków, 90+2).

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 50 072.

Źródło: PAP

