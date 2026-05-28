Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 14:41

Gospodarka USA w pierwszym kwartale rosła wolniej niż oczekiwano. Są nowe dane

Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych wyniósł w pierwszym kwartale 2026 r. 1,6 proc. w ujęciu rocznym.

To wynik gorszy od oczekiwań rynku oraz wstępnych danych. Analitycy oczekiwali odczytu na poziomie 2 proc. Tyle samo wynosił wstępny odczyt Biura Analiz Gospodarczych USA (BEA).

„Do wzrostu realnego PKB w pierwszym kwartale przyczyniły się eksport, inwestycje, wydatki konsumpcyjne i wydatki rządowe" – podało BEA. Wzrósł również import.

Jak wskazało biura, rewizja PKB to w głównej mierze efekt korekty danych o inwestycjach i wydatkach konsumpcyjnych.

W poprzednim kwartale – czyli ostatnich trzech miesiącach 2025 r. – amerykańska gospodarka rosła w tempie 0,5 proc. rok do roku.

Kluczowe dane o inflacji w kwietniu

Poza danymi o PKB poznaliśmy także najnowszy odczyt wskaźnika uznawanego przez Fed za kluczową miarę inflacji, czyli deflatora konsumpcji prywatnej PCE.

W ujęciu miesięcznym wzrost wskaźnika okazał się niższy od konsensusu na poziomie 0,5 proc. i wyniósł 0,4 proc. W marcu był na poziomie 0,7 proc. Wskaźnik z wyłączeniem cen energii i żywności, mierzący inflację bazową, wyniósł 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym (w porównaniu z 0,3 proc. w marcu).

W ujęciu rocznym inflacja PCE przyspieszyła w kwietniu do 3,8 proc., a inflacja bazowa PCE wyniosła 3,3 proc. W marcu wskaźniki wynosiły odpowiednio 3,5 proc. oraz 3,2 proc.

Inflacja PCE to szersza miara inflacji niż CPI. W tym ujęciu poziom wzrostu cen w USA w kwietniu wyniósł 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym oraz 3,8 proc. w ujęciu rocznym.

Tekst zaktualizowano o dane dotyczące inflacji PCE.

Ulica w Nowym Jorku w USA
Biuro Analiz Gospodarczych USA podało zrewidowane dane o PKB w pierwszym kwartale 2026 r. Fot. Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: „Sigma Challenge jest slay”
Po raz drugi najzdolniejsi studenci z całej Polski stanęli do rywalizacji w konkursie Sigma Challange, wykazując się wiedzą i szybkością myślenia. Najlepsi spotkali się na gali w Łazienkach w…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Brzoska kontra Kuśmierz. Czy polski e-commerce czeka wielki zwrot? (WIDEO)
Dyskusja Rafała Brzoski, prezesa InPostu, i Marcina Kuśmierza, prezesa Allegro, była jedną z najciekawszych rozmów tegorocznego Impactu. Dwie wizje rozwoju rynku, dwa sposoby myślenia o tym, jak…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Cicha rewolucja w portfelu. AI zmienia płatność w niewidzialny proces
Wyobraź sobie, że budzisz się rano, a twój cyfrowy asystent już zamówił kawę i zakupy spożywcze oraz odnowił subskrypcję siłowni, wszystko zgodnie z twoimi preferencjami, bez jednego kliknięcia.…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielki reset w grze o rynek kredytów konsumenckich. Co na to UOKiK, KNF i Rzecznik Finansowy?
Na pół roku przed terminem wdrożenia ustawa o kredycie konsumenckim wraca do punktu wyjścia. Rząd odbiera UOKiK prowadzenie prac nad regulacją, a ten odpowiada, że projekt był niemal gotowy. Nasi…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Fundusz, który czeka na kosmitów? Szukamy najdziwniejszych ETF-ów
Fundusze nie muszą być nudne. Na amerykańskiej giełdzie notowane są naprawdę pomysłowe ETF-y. Chociaż brzmią jak żart, to mogą pomóc zarobić. Dokonaliśmy przeglądu rynku i wyróżniliśmy najbardziej…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
10 milionów i ani jednego więcej. Szwajcarzy chcą prawnie ograniczyć liczbę ludności
„Nie dla 10-milionowej Szwajcarii” – Szwajcarzy zdecydują wkrótce o wdrożeniu mechanizmu hamującego dalszy wzrost populacji. W skrajnym scenariuszu może on wymusić wypowiedzenie umów o swobodnym…
28.05.2026