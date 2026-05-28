Gospodarka USA w pierwszym kwartale rosła wolniej niż oczekiwano. Są nowe dane

Wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych wyniósł w pierwszym kwartale 2026 r. 1,6 proc. w ujęciu rocznym.

To wynik gorszy od oczekiwań rynku oraz wstępnych danych. Analitycy oczekiwali odczytu na poziomie 2 proc. Tyle samo wynosił wstępny odczyt Biura Analiz Gospodarczych USA (BEA).

„Do wzrostu realnego PKB w pierwszym kwartale przyczyniły się eksport, inwestycje, wydatki konsumpcyjne i wydatki rządowe" – podało BEA. Wzrósł również import.

Jak wskazało biura, rewizja PKB to w głównej mierze efekt korekty danych o inwestycjach i wydatkach konsumpcyjnych.

W poprzednim kwartale – czyli ostatnich trzech miesiącach 2025 r. – amerykańska gospodarka rosła w tempie 0,5 proc. rok do roku.

Kluczowe dane o inflacji w kwietniu

Poza danymi o PKB poznaliśmy także najnowszy odczyt wskaźnika uznawanego przez Fed za kluczową miarę inflacji, czyli deflatora konsumpcji prywatnej PCE.

W ujęciu miesięcznym wzrost wskaźnika okazał się niższy od konsensusu na poziomie 0,5 proc. i wyniósł 0,4 proc. W marcu był na poziomie 0,7 proc. Wskaźnik z wyłączeniem cen energii i żywności, mierzący inflację bazową, wyniósł 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym (w porównaniu z 0,3 proc. w marcu).

W ujęciu rocznym inflacja PCE przyspieszyła w kwietniu do 3,8 proc., a inflacja bazowa PCE wyniosła 3,3 proc. W marcu wskaźniki wynosiły odpowiednio 3,5 proc. oraz 3,2 proc.

Inflacja PCE to szersza miara inflacji niż CPI. W tym ujęciu poziom wzrostu cen w USA w kwietniu wyniósł 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym oraz 3,8 proc. w ujęciu rocznym.

Tekst zaktualizowano o dane dotyczące inflacji PCE.