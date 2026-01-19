GPW 19 stycznia 2025 r. Spadki wiązane ze wzrostem napięć na linii Europa-USA

Archiwalny

WIG20 zamknął dzień na poziomie 3267,1 pkt (-0,5 proc.), WIG – 121050,45 (-0,53 proc.). W ciągu dnia w dół szło większość spółek wchodzących w skład WIG20, wzrostem (powyżej 2,5 proc.) wyróżniał się KGHM. Przy braku handlu na giełdach w USA w centrum uwagi komentatorów pozostawały kwestie geopolityczne, zaostrzone przez weekend kolejnymi roszczeniami Donalda Trumpa do – Grenlandii.

Jak zauważyli w porannym komentarzu analitycy BM Alior Banku, groźby Donalda Trumpa dotyczące nałożenia karnych ceł na grupę 8 europejskich krajów wywołały obawy o zaostrzenie trwającej nadal wojny handlowej.

Bank Pekao, działający jako agent kredytu, zawiadomił o postawieniu w stan wymagalności zobowiązań Grupy Azoty Polyolefins wynikających z umowy kredytów uprzywilejowanych – terminowego, obrotowego i VAT z dnia 31 maja 2020 roku o szacunkowej wartości 3,952 mld zł.

Grupa Pracuj poinformowała, że w 2025 r. w serwisie Pracuj.pl opublikowano 762,8 tys. ofert pracy. Liczba aktywnych klientów wyniosła 61762, co jest rekordowym wynikiem, a liczba aplikacji w Pracuj.pl wzrosła o 5 proc. rok do roku.

Jak poinformował PAP Biznes członek zarządu i dyrektor operacyjny Grupy Pracuj Rafał Nachyna, 2026 r. zapowiada się jako stabilny okres na polskim rynku rekrutacji, a większość pracodawców planuje wyższe budżety na rekrutacje. Poprawia się też sentyment m.in. w branży IT.

Jednymi z najmocniej rosnących spółek są Medinice (wzrost o ponad 22 proc.) i Wasko (ponad 27,5 proc.).

Spółka Medinice złożyła finalny pakiet dokumentów w procedurze FDA 510(k) dla systemu CoolCryo. Z kolei oferta Wasko o łącznej wartości 121,6 mln zł brutto została uznana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski.

Źródło: PAP, XYZ