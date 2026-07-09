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NEWSROOM XYZ
09.07.2026 19:04

GPW podsumowała II kwartał. Wartość transakcji kapitałowych sięgnęła 15,8 mld zł

Łączna wartość transakcji kapitałowych na Głównym Rynku GPW wyniosła w II kwartale 15,8 mld zł - podała Giełda Papierów Wartościowych w raporcie. Na wynik złożyły się transakcje ABB, oferty wtórne oraz debiuty spółek.

Logo GPW wyświetlone na telefonie
GPW podbija obroty. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Według GPW w statystykach za II kwartał ujęto osiem transakcji ABB, dziesięć ofert SPO oraz sześć debiutów. Łącznie przełożyło się to na wartość transakcji na poziomie 15,8 mld zł.

Spółki w ramach ofert wtórnych pozyskały w drugim kwartale łącznie 6 mld zł. Jak wskazała giełda, było to niemal dwukrotnie więcej niż w całym 2025 r.

Oferty wtórne z rekordowym półroczem

GPW oceniła, że pod względem liczby i wartości ofert wtórnych było to najlepsze półrocze od wielu lat. Wysoka aktywność w tym segmencie pokazuje, że rynek potrafi szybko mobilizować kapitał dla emitentów o różnej skali działalności i na różnych etapach rozwoju.

„Wysoka aktywność w zakresie emisji wtórnych potwierdza zdolność rynku do szybkiej mobilizacji kapitału o różnej skali, dla emitentów na różnych etapach rozwoju, przekładając się na realny dopływ kapitału do gospodarki” - powiedziała cytowana w komunikacie Izabela Mikołajczyk, dyrektorka Działu Rynku Pierwotnego GPW.
NewConnect z pięcioma debiutami

Aktywność widoczna była także na rynku NewConnect. W II kwartale zadebiutowało tam pięć spółek.

Przeprowadzono również trzy transakcje podwyższające kapitał spółek. Ich łączna wartość wyniosła 13 mln zł. Ponadto na NewConnect odnotowano jedną transakcję ABB o wartości 3,6 mln zł.

W II kwartale do obrotu na Catalyst wprowadzono 19 serii obligacji. Ich łączna wartość wyniosła 8,9 mld zł.

Dla porównania, w pierwszym kwartale roku na Catalyst trafiło 28 serii obligacji o wartości 6,1 mld zł. Oznacza to, że w II kwartale liczba serii była niższa, ale ich łączna wartość wzrosła.

Źródło: PAP/XYZ

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