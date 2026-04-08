Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
NEWSROOM XYZ
08.04.2026

Grecja chce zakazać dostępu do mediów społecznościowych dzieciom

Grecki premier Kyriakos Micotakis oświadczył w środę, że jego kraj przygotowuje się do zablokowania dostępu do platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia od 1 stycznia 2027 r. – przekazała agencja Reutera.

Micotakis powiedział w nagraniu wideo, że dzieci, które spędzają dużo czasu przed ekranami, nie pozwalają swoim umysłom odpocząć i są narażone na rosnącą presję, wynikającą z ciągłych porównań i komentarzy online. Dodał, że rozmawiał z wieloma rodzicami, którzy zgłaszali, że ich dzieci, spędzające długie godziny z telefonem, mają problemy ze snem oraz łatwo wpadają w stany lękowe.

Według opublikowanego w lutym badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez sondażownię ALCO, około 80 proc. respondentów popierało wprowadzenie takiego zakazu.

Konserwatywny rząd Micotakisa wprowadził już zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, a także stworzył platformy kontroli rodzicielskiej, mające na celu ograniczanie czasu spędzanego przez nastolatków przed ekranem.

Jak zapowiedział Micotakis, propozycje zostaną przedstawione parlamentowi latem, a ich wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2027 r.

– Grecja będzie jednym z pierwszych krajów, które podejmą taką inicjatywę – powiedział. Dodał, że jest pewien, iż zakaz ten nie będzie ostatnim tego typu w Europie. – Naszym celem jest również skłonienie Unii Europejskiej do pójścia w tym kierunku – podkreślił.

W 2025 r. Australia, jako pierwszy kraj na świecie, zablokowała dostęp do serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. W Europie kilka innych państw, w tym Francja, Dania i Hiszpania, zadeklarowało, że pracuje nad podobnymi zakazami.

Źródło: PAP

Grecki premier zapowiedział, że będzie dążyć do wprowadzenia zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Fot. Gettyimages.com
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Sztuczna inteligencja ma romans z OZE
AI i centra danych stają się w Kanadzie konkurentem dla odbiorców indywidualnych oraz kopalni kryptowalut. Niektóre prowincje zamierzają odsiać niepoważne oferty, a na poważnych dużo zarobić. Mogą zarobić, bo mają prąd głównie z... OZE. Jednocześnie plany prowincji dla branży AI stają się wyznacznikiem politycznym, wskazującym kto jest swój, a kto obcy.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Gen. Marek Boroń: nie biczujmy ciągle Policji (WYWIAD)
Powstanie Narodowego Biura Śledczego Policji, wyzwania związane z wojną w Ukrainie, braki kadrowe i system szkoleń – lista problemów, z którymi mierzy się Policja, jest długa. O kierunkach zmian mówi w rozmowie z XYZ Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń.
08.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026