10.03.2026 11:34

Grenevia zniknie z giełdy. TDJ chce przeprowadzić przymusowy wykup akcji

Firma inwestycyjna TDJ poinformował o zamiarze przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki Grenevia, a następnie wycofania spółki z giełdy.

Grenevia zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w 2006 r., wtedy jeszcze pod nazwą Famur. Firma w przeszłości specjalizowała się w produkcji maszyn dla kopalń oraz konstrukcji stalowych. Obecnie to holding operujący w czterech segmentach biznesowych: OZE, e-mobilności, elektroenergetyce oraz rozwiązaniach dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej.

TDJ chce przeprowadzić wykup przymusowy po cenie 3,30 zł za akcję.

TDJ zdejmuje Grenevię z parkietu po ponad roku skupowania akcji

Pomysł delistingu Grenevii nie jest nowy. O tym, że TDJ rozpoczyna przejmowanie akcji spółki, co może się skończyć wycofaniem jej z giełdy, pisaliśmy w styczniu 2025 r. Wtedy firma miała 50,59 proc. akcji Grenevii. W ciągu nieco ponad roku TDJ zwiększył stan posiadania do 95,18 proc. akcji, przeznaczając na zakup akcji Grenevii ponad 750 mln zł. Wraz z przymusowym wykupem całkowita kwota wyniesie blisko 850 mln zł.

– Dzięki przekroczeniu przez TDJ progu 95 proc. mogliśmy ogłosić przymusowy wykup pozostałych akcji Grenevii. Kolejnym krokiem będzie podjęcie działań niezbędnych do wycofania jej akcji z obrotu giełdowego - skomentował Jacek Leonkiewicz, prezes zarządu TDJ.

Jak podano, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełnił rolę wyłącznego podmiotu pośredniczącego i doradcy transakcyjnego.

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna z blisko 50-letnim doświadczeniem. Należy do Tomasza Domogały, który jest również przewodniczącym rady nadzorczej firmy. Do portfela TDJ należą skoncentrowane w Grenevii spółki z szeroko pojętej branży transformacji energetycznej – Impact Clean Power Technology, PST i Elgór+Hansen. TDJ posiada również aktywa m.in. w sektorach elektroenergetycznym, przemysłowym, automatyzacji czy weterynarii. Aktywność TDJ obejmuje również branżę nieruchomości.

Grenevia zniknie z giełdy pod dwóch dekadach

Jak podaje spółka, obecność na GPW była jednym z katalizatorów rozwoju Grenevii, wspomagając m.in. przeprowadzenie konsolidacji polskiej branży maszyn górniczych, a w kolejnym etapie transformację spółki od tej branży do zielonych technologii.

Od debiutu giełdowego Grenevia wypłaciła blisko 1,3 mld zł dywidend – podaje spółka.

– Dwadzieścia lat obecności na GPW najpierw Famuru, a obecnie Grenevii, powoli przechodzi do historii. Toczący się od kilku lat projekt transformacji spółki ma charakter długoterminowy – to proces wymagający czasu, stabilności właścicielskiej i konsekwentnych inwestycji. Właśnie dlatego formuła spółki niepublicznej jest dla nas obecnie naturalnym środowiskiem do realizacji tej strategii – komentuje Jacek Leonkiewicz.

Zdjęcie przedstawia logo grupy Grenevia
Firma inwestycyjna TDJ poinformował o zamiarze przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki Grenevia, a następnie wycofania spółki z giełdy. Fot. materiały prasowe
