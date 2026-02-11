Gruby Benek przejmuje sieć pizzerii Biesiadowo

Spółka zarządzająca ogólnopolską siecią pizzerii Gruby Benek ogłosiła przejęcie części biznesu konkurencyjnego PPHU Wojtex, czyli przedsiębiorstwa, do którego należy m.in. sieć pizzerii Biesiadowo.

Jak informuje portal franchising.pl, Gruby Benek zagwarantował sobie nabycie praw do wybranych aktywów operacyjnych, znaków towarowych, ale także know-how części biznesu prowadzonego do tej pory przez PPHU Wojtex. Celem transakcji jest wzmocnienie pozycji rynkowej oraz zapewnienie przestrzeni dla dalszego rozwoju biznesu franczyzowego.

Proces integracji ma być realizowany etapowo. Dotychczasowi franczyzobiorcy PPHU Wojtex mają otrzymać od nowego kontrahenta wsparcie w postaci m.in. narzędzi marketingowych i rozwiązań wspierających sprzedaż.

Gruby Benek to ogólnopolska sieć pizzerii, zrzeszająca blisko 40 lokali prowadzonych przez niezależnych franczyzobiorców. Przejęcie Biesiadowa pozwoli na podwojenie liczby restauracji, ponieważ sieć należąca do tej pory do PPHU Wojtex na koniec 2025 r. chwaliła się, że prowadzi 50 lokali.