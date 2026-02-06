Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 08:44

Grupa Azoty chce sprzedać Polyolefins Orlenowi. Porozumienie możliwe w marcu

Grupa Azoty chce w marcu porozumieć się z Orlenem w sprawie sprzedaży Grupy Azoty Polyolefins i sfinalizować transakcję do końca czerwca – zapowiedział wiceprezes spółki Paweł Bielski. Równolegle koncern prowadzi trudne negocjacje z bankami dotyczące długoterminowego finansowania.

Grupa Azoty liczy, że porozumienie z Orlenem ws. sprzedaży Grupy Azoty Polyolefins (GAP) uda się osiągnąć jeszcze w marcu, a finalizacja transakcji nastąpi do końca pierwszego półrocza 2026 r. – poinformował Paweł Bielski podczas konferencji Future Talks – Voiced by Industry. Jak podkreślił, na stole leży oferta Orlenu, który jest już akcjonariuszem spółki.

Równolegle trwają rozmowy z instytucjami finansującymi. 30 stycznia Grupa Azoty podpisała kolejny aneks do porozumienia z bankami i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wydłużający jego obowiązywanie do 31 marca. Celem jest kontynuacja restrukturyzacji i wypracowanie długoterminowego planu. – Chcielibyśmy jak najszybciej zawrzeć długoterminową umowę finansową – zaznaczył Bielski, wskazując, że negocjacje są trudne, bo po drugiej stronie jest 13 podmiotów finansujących.

Problemy finansowe dotyczą przede wszystkim projektu Polimery Police, realizowanego przez GAP. 16 stycznia bank Pekao postawił w stan wymagalności zobowiązania spółki przekraczające 3,9 mld zł, wyznaczając termin spłaty do 23 stycznia. Według wiceprezesa były to standardowe, spodziewane działania formalne w tej sytuacji.

Bielski przyznał wprost, że Grupy Azoty nie stać obecnie na dokończenie projektu Polimery Police. – Potrzebne jest finansowanie inwestycji i kapitał operacyjny, dlatego chcemy sprzedać GAP – powiedział. Przypomniał, że 15 października ub.r. Orlen złożył niewiążącą ofertę odkupu 100 proc. akcji GAP za 1,022 mld zł, pod warunkiem przejęcia majątku wolnego od obciążeń.

Zarząd nie rozważa jednak upadłości spółki zależnej. – Nie bierzemy pod uwagę bankructwa GAP, dążymy do zatwierdzenia układu z wierzycielami – podkreślił Bielski. Przypomniał też skalę inwestycji w Policach: projekt, planowany pierwotnie w 2015 r. na 1,7 mld zł, po rozszerzeniu o produkcję polipropylenu urósł do 7,2 mld zł według szacunków z 2024 r. Produkcja obecnie nie jest prowadzona, a w sierpniu 2025 r. GAP zerwała umowę z Hyundai Engineering, naliczając 111 mln euro kary umownej.

Grupa Azoty planuje także dokapitalizowanie spółki emisją akcji serii E o wartości ponad 600 mln zł, skierowaną do Skarbu Państwa – decyzję w tej sprawie akcjonariusze mają podjąć 13 lutego. Dodatkowo koncern analizuje zmianę technologii planowanej elektrowni w Puławach z węglowej na opartą o biomasę lub pelet, jednak projekt pozostaje w sporze z wykonawcą – 29 stycznia Grupa Azoty Puławy otrzymała pozew od konsorcjum Polimex Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy, który spółka uznaje za bezzasadny.

Źródło: PAP

Zakład grupy Azoty
Na zdjęciu infrastruktura Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Fot.: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
