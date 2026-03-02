Grupa Azoty ma nowego prezesa. Został nim Marcin Celejewski

Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd, powierzając funkcję prezesa zarządu Marcinowi Celejewskiemu oraz funkcję wiceprezesa zarządu Małgorzacie Królak – podała grupa w komunikacie prasowym.

Jednocześnie do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu – na okres do trzech miesięcy – delegowana została wiceprzewodnicząca RN Aleksandra Machowicz-Jaworska.

W komunikacie prasowym wskazano, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty, skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu.

Największym problemem firmy, znacząco utrudniającym funkcjonowanie jest spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins. Kluczowa inwestycja – Polimery Police – nie doszła do skutku, bo po uruchomieniu produkcji odnotowano serię awarii i problemów technicznych. To spowodowało straty finansowe – szacowana wartość projektu wzrosła bowiem z początkowych 1,7 mld zł do 7 mld zł. To przełożyło się na konieczność negocjacji Grupy Azoty z wierzycielami, którzy zażądali jak najszybszej spłaty kredytów.

Marcin Celejewski to menedżer specjalizujący się w strategii korporacyjnej, skutecznej transformacji biznesowej oraz zrównoważonym rozwoju. Posiada szerokie, międzynarodowe doświadczenie w sektorach mobilności, pasażerskich przewozów lotniczych i kolejowych, logistyki, a także w przemyśle farmaceutycznym i ochronie zdrowia.

od 1 stycznia 2026 do chwili obecnej jest w Grupie Azoty Puławy prezesem zarządu odpowiedzialnym za zarządzanie sprzedażą, produktami oraz logistyką na poziomie Segmentu Biznesowego AGRO i Spółki, kontrolę i audyt wewnętrzny, zarządzanie finansami i procesami kontrolingowymi, zarządzanie kapitałem ludzkim i politykę personalną.

Źródło: PAP/XYZ