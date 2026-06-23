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23.06.2026 18:42

Grupa Azoty Police: troje kandydatów do rady nadzorczej

Grupa Azoty S.A. zgłosiła trzy kandydatury do Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. X kadencji. O wyborze nowych członków rady zdecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zaplanowane na 26 czerwca 2026 r.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. poinformował 23 czerwca 2026 r., że otrzymał od swojego akcjonariusza – Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie – zgłoszenie trzech kandydatów do Rady Nadzorczej spółki. Są nimi Ewa Boguszewska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj oraz dr Marcin Likierski.

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Spółka poinformowała, że wszyscy kandydaci uzyskali pozytywne opinie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Zgodnie z przekazanym raportem spełniają także wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Marcin Likierski jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w zakresie strategii oraz nadzoru właścicielskiego. Od marca 2024 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska, a wcześniej, w latach 2008–2016, pełnił funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Zakładów Chemicznych Police. Od ponad dwóch dekad prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze zarządzania strategicznego.

Kandydatką do rady jest również Ewa Boguszewska, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA. Przez wiele lat była związana z firmami doradczymi, a obecnie odpowiada za politykę personalną (HR) w Grupie Azoty. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi i dostosowywaniu organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.

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Trzecią zgłoszoną kandydatką jest dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, ekonomistka i adiunkt związana z Uniwersytetem Szczecińskim. Od 26 lat prowadzi działalność naukową, jest autorką licznych publikacji oraz specjalistką w zakresie finansów publicznych, planowania wieloletniego i budżetowania.

Gorzałczyńska-Koczkodaj posiada również doświadczenie w nadzorze właścicielskim. W latach 2009–2014 była członkiem rady nadzorczej spółki Supra Agrochemia, a w latach 2024–2026 pełniła funkcję członka rady nadzorczej i sekretarza w spółce Polyolefins S.A. w Policach. W 2025 r. została odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, wcześniej otrzymała także Brązowy Krzyż Zasługi.

Grupa Azoty
Grupa Azoty to największa firma w branży nawozowo-chemicznej w Polsce. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
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