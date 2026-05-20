Wojciech Balczun o dokapitalizowaniu Grupy Azoty, nowym prezesie Poczty Polskiej i poszukiwaniach nowego szefa ARP

„Negocjacje z bankami są bardzo trudne, ale klimat się poprawił” – powiedział szef MAP Wojciech Balczun o sytuacji Grupy Azoty. Mówł też o dokapitalizowaniu spółki i sprzedaży GA Polyolefins Orlenowi. Zdradził także, kiedy poznamy nowego prezesa Poczty Polskiej i jak wyglądają poszukiwania nowego szefa ARP.

– W poniedziałek widziałem się w Tarnowie z zarządem Grupy Azoty i związkami zawodowymi. Jesteśmy na finiszu sprzedaży Orlenowi zależnej od Azotów spółki GA Polyolefins – ogłosił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Jak jednak przyznał, sprzedaż GA Polyolefins nie oznacza końca problemów Grupy Azoty.

– Po tym i tak czeka nas jeszcze praca nad restrukturyzacją zadłużenia Azotów. Trwają negocjacje z bankami. Są one bardzo trudne, ale klimat tych rozmów z instytucjami finansowymi się poprawił w ostatnim czasie – przekazał.

Sytuacja finansowa Azotów pozostaje trudna właśnie z uwagi na ciążący na grupie dług zaciągnięty przed laty na budowę fabryki tworzyw sztucznych w Policach. W efekcie wpadła w poważne kłopoty finansowe. W 2025 r. miała ponad 5 mld zł straty netto.

– Azoty mogą też liczyć na dokapitalizowanie ze strony Skarbu Państwa, jest to uwzględnione w naszym planie na ten rok. Wszystkie procesy dzieją się równolegle. Widzimy też, że Komisja Europejska dzisiaj kładzie większy nacisk na ochronę unijnego przemysłu i bezpieczeństwo żywnościowe. To wszystko sprawia, że poprawiają się warunki dla działalności Grupy – zapewnił.

Nowy prezes Poczty Polskiej „niebawem"

Szef MAP odpowiedział również na pytania o wybór nowego prezesa Poczty Polskiej.

– Poznamy go niebawem. Rada nadzorcza zakończyła już przesłuchania kandydatów. Myślę, że decyzji należy spodziewać się w ciągu dwóch tygodni – zdradził.

Poczta Polska pozostaje bez prezesa od końcówki marca, gdy z funkcji został odwołany Sebastian Mikosz. Wojciech Balczun zarzucał mu, że mimo poprawy sytuacji finansowej jakość obługi klienta nie poprawiła się, a czas dostarczenia przesyłek się pogorszył. Sam Sebastian Mikosz zapewniał, że jest zaskoczony decyzją.

Według informacji XYZ powodem odwołania Sebastiana Mikosza były dwie kwestie sporne między byłym już prezesem a radą nadzorczą i resortem. Pierwszą była wysokość wynagrodzenia, a drugą – dokapitalizowanie Poczty Polskiej.

Nowy prezes ARP? „Chcemy jak najszybszego wyboru"

Minister wypowiedział się też na temat sytuacji w Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka także jest bez prezesa po odejściu Bartłomieja Babuśki.

– ARP ogłosiła już konkurs na prezesa. To strategiczny podmiot z punktu widzenia Skarbu Państwa, ma w swoim portfelu ponad sto spółek. Zależy nam na uspokojeniu nastrojów i wyborze prezesa w jak najszybszym terminie – stwierdził.

Zadaniem Agencji Rozwoju Przemysłu jest wspieranie rozwoju polskich firm przez finansowanie inwestycji i wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich – pakiety większościowe. Spółki te tworzą Grupę ARP. Agencja sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.