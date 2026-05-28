Piotr Szajczyk nowym wiceprezesem Grupy Azoty

Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała Piotra Szajczyka do zarządu spółki i powierzyła mu funkcję wiceprezesa. Menedżer ma 30-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania. Wcześniej pracował m.in. w Poczcie Polskiej.

„Rada nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posiedzeniu w dniu 27 maja br. powołała z dniem 1 czerwca Pana Piotra Szajczyka w skład zarządu spółki powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu XIII kadencji” – przekazała spółka w komunikacie.

W przeszłości Piotr Szajczyk pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Poczty Polskiej ds. sprzedaży. Wcześniej pracował również w Kolejach Ukraińskich, FCM Travel Solutions, Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz PKP Intercity. W PLL LOT odpowiadał m.in. za rozwój sprzedaży i dystrybucji oraz poprawę efektywności sprzedażowej, natomiast w PKP Intercity zajmował się analizą procesów sprzedażowych i wdrażaniem narzędzi sprzedaży.

