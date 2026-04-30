30.04.2026

Grupa Azoty: wiceprezes Mirosław Ptasiński zrezygnował ze stanowiska

Wiceprezes Grupy Azoty Mirosław Ptasiński zrezygnował z stanowiska oraz z członkostwa w zarządzie spółki - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie giełdowym. Ptasiński zrezygnował również z członkostwa w radzie nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (...) informuje o otrzymaniu w dniu 30 kwietnia 2026 roku rezygnacji pana Mirosława Ptasińskiego z członkostwa w zarządzie spółki i funkcji wiceprezesa zarządu spółki, ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2026 roku” - poinformowała spółka.

W osobnym komunikacie giełdowym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” poinformowała, że Mirosław Ptasiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego w radzie nadzorczej spółki i z członkostwa w radzie „ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2026 roku”. Spółka zaznaczyła, że nie podał on przyczyny swojej rezygnacji.

Mirosław Ptasiński funkcję wiceprezesa Grupy objął w połowie grudnia 2025 r. W spółce odpowiadał m.in. za zarządzanie sprzedażowe i marketing w segmencie „zaawanasowana chemia” oraz analizy rynkowe w segmencie „zaawansowana chemia i logistyka”.

Od 20 maja 2024 r. Ptasiński pełni funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Grupa Azoty podaje na swojej stronie, że Ptasiński to menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, procesami produkcyjnymi, zespołami sprzedażowymi, kontrolingiem, logistyką i IT; jest też ekspertem w zakresie strategicznego zarządzania oraz usprawniania operacji biznesowych stymulujących wzrost wyników oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Czytaj również: Nowy prezes Grupy Azoty ma plan

Na początku marca br. rada nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd, którego prezesem został Marcin Celejewski. Grupa przekazała wówczas, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap „głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty (...) skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu”.

Obecnie, poza Ptasińskim, w zarządzie Grupy Azoty zasiada czterech członków - Marcin Celejewski (prezes), Małgorzata Królak (wiceprezes), Artur Chołody (wiceprezes, dyrektor generalny) i Artur Babicz.

Czytaj również: Grupa Azoty: 5,1 mld zł straty netto w 2025 r.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Źródło: PAP

Na początku marca br. rada nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd, którego prezesem został Marcin Celejewski. Grupa przekazała wówczas, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap „głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty”. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images
Efekt anty-Midasa i budowanie na pustyni. Dlaczego polska nauka wciąż mija się z biznesem? (WYWIAD)
Polska nauka i biznes od lat próbują nawiązać dialog, ale mimo prób efekty są raczej mizerne. O tym, dlaczego polska gospodarka pilnie potrzebuje innowacyjnych kombinatów, rozmawiamy z profesorem…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Jak sprawdzić giełdę kryptowalut? Zabaw się w detektywa (PORADNIK)
Coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup kryptowalut. Analizują, na czym polegają wirtualne aktywa i co wpływa na ich ceny. Często zapominają, by sprawdzić wiarygodność giełdy, na której chcą…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rozmach godny sułtana. Jak w szybkim tempie wejść na rynek turecki?
31 marca firma KGK Trend, po zaledwie pół roku działań, podpisała kontrakt na dystrybucję produktów dziecięcych w Turcji. Teraz chce wprowadzić tam także kosmetyki. To przykład skutecznej współpracy…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Kosmiczne zarobki firm technologicznych. Gigantyczne inwestycje mogą przegrzać rynek
Cztery największe firmy technologiczne świata: Alphabet (Google), Microsoft, Meta i Amazon tylko w tym roku wydadzą ponad 700 mld dolarów na inwestycje. Drastycznie rosną ich przychody. Głównie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kraje Zatoki po wojnie bliżej Chin? Pekin oferuje „plan B"
Wojna USA i Izraela z Iranem to systemowy wstrząs dla państw Zatoki Perskiej. Konflikt podważył wieloletni fundament ich bezpieczeństwa: niepisany amerykańsko-arabski pakt „ropa za ochronę". Stolice…
30.04.2026