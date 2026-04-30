Grupa Azoty: wiceprezes Mirosław Ptasiński zrezygnował ze stanowiska

Wiceprezes Grupy Azoty Mirosław Ptasiński zrezygnował z stanowiska oraz z członkostwa w zarządzie spółki - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie giełdowym. Ptasiński zrezygnował również z członkostwa w radzie nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (...) informuje o otrzymaniu w dniu 30 kwietnia 2026 roku rezygnacji pana Mirosława Ptasińskiego z członkostwa w zarządzie spółki i funkcji wiceprezesa zarządu spółki, ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2026 roku” - poinformowała spółka.

W osobnym komunikacie giełdowym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” poinformowała, że Mirosław Ptasiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego w radzie nadzorczej spółki i z członkostwa w radzie „ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2026 roku”. Spółka zaznaczyła, że nie podał on przyczyny swojej rezygnacji.

Mirosław Ptasiński funkcję wiceprezesa Grupy objął w połowie grudnia 2025 r. W spółce odpowiadał m.in. za zarządzanie sprzedażowe i marketing w segmencie „zaawanasowana chemia” oraz analizy rynkowe w segmencie „zaawansowana chemia i logistyka”.

Od 20 maja 2024 r. Ptasiński pełni funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Grupa Azoty podaje na swojej stronie, że Ptasiński to menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, procesami produkcyjnymi, zespołami sprzedażowymi, kontrolingiem, logistyką i IT; jest też ekspertem w zakresie strategicznego zarządzania oraz usprawniania operacji biznesowych stymulujących wzrost wyników oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Czytaj również: Nowy prezes Grupy Azoty ma plan

Na początku marca br. rada nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd, którego prezesem został Marcin Celejewski. Grupa przekazała wówczas, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap „głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty (...) skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu”.

Obecnie, poza Ptasińskim, w zarządzie Grupy Azoty zasiada czterech członków - Marcin Celejewski (prezes), Małgorzata Królak (wiceprezes), Artur Chołody (wiceprezes, dyrektor generalny) i Artur Babicz.

Czytaj również: Grupa Azoty: 5,1 mld zł straty netto w 2025 r.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Źródło: PAP