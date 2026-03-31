Grupa Capital Park sprzedała kompleks Royal Wilanów czeskiej grupie inwestycyjnej

Grupa Capital Park sprzedała kompleks Royal Wilanów w Warszawie czeskiej grupie inwestycyjnej Wood & Company. Wartość transakcji przekroczyła 100 mln euro – podała spółka.

Capital Park jest inwestorem, deweloperem i zarządzającym aktywami na rynku nieruchomości w Polsce. Do grupy należy m. in. warszawska Fabryka Norblina. Grupa zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 150 tys. m kw. i wartości rynkowej 2,9 mld zł.

Royal Wilanów był jedną z głównych inwestycji grupy. W budynku mieści się jej biuro. Kupiony przez Wood & Company budynek oferuje 37 tys. m kw. powierzchni najmu i jest w pełni skomercjalizowany.

Wood & Company to grupa inwestycyjna założona w 1991 r. w Pradze. Świadczy usługi w zakresie finansów przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, obrotu papierami wartościowymi i zarządzania aktywami. Grupa prowadzi również działalność w zakresie gospodarki odpadami i zarządza funduszami nieruchomościowymi. Należy do niej internetowa platforma inwestycyjna Portu.

Dzięki zakupowi grupa ponad dwukrotnie zwiększyła swoje zaangażowanie na polskim rynku biurowym – podano w komunikacie. Royal Wilanów to piąta inwestycja nieruchomościowa Wood & Company w Polsce oraz trzeci budynek biurowy w Warszawie, po projektach Astrum Business Park i Concept Tower.

Jak podaje Capital Park, Royal Wilanów to wielofunkcyjny, pięciokondygnacyjny budynek z ok. 25 tys. m kw. powierzchni biurowej. Pozostałą część stanowi strefa handlowo-usługowa. Wśród najemców znajdują się m.in. Hilti Polska, Erbud, Carrefour, MJM Holdings, Benefit Systems, Lindt & Sprüngli, Medicover oraz Luxmed.

– Royal Wilanów to dla nas znacznie więcej niż budynek – to także siedziba naszej firmy i miejsce, które rozwijaliśmy przez ponad 10 lat. Od momentu otwarcia w 2015 r. konsekwentnie dbaliśmy o jego codzienne funkcjonowanie, obserwując z dumą, jak stał się integralną częścią Wilanowa oraz popularnym miejscem spotkań lokalnej społeczności. Cieszymy się, że projekt trafia w dobre ręce, a my pozostajemy zaangażowani w jego dalsze działanie jako zarządca, zapewniając ciągłość dla naszych najemców i partnerów biznesowych – skomentował transakcję Marcin Juszczyk, partner zarządzający i wiceprezes zarządu w grupie Capital Park.

– Royal Wilanów to unikalny kompleks, który łączy funkcje biurowe, handlowe i rekreacyjne, tworząc dynamiczne środowisko dla najemców i lokalnej społeczności. Zróżnicowana baza ponad 80 najemców oraz historycznie wysoki poziom komercjalizacji doskonale wpisują się w naszą strategię inwestowania w wysokiej jakości aktywa generujące stabilne, długoterminowe zwroty – skomentował Jan Kolb, menedżer inwestycji w Wood Real Estate.

– Zakup projektu Royal Wilanów jest w pełni zgodny z naszą długoterminową strategią inwestycyjną, która zakłada wzmacnianie zaangażowania na kluczowych rynkach Europy Środkowej, w szczególności w Polsce – jednym z największych i najbardziej płynnych rynków nieruchomości w regionie. Transakcja przyczynia się do dalszej dywersyfikacji geograficznej portfeli naszych subfunduszy biurowych i retailowych oraz wspiera stabilność długoterminowych zwrotów – wskazał Jiří Hrbáček, menedżer portfolio w Wood Real Estate.

W procesie sprzedaży Grupie Capital Park doradzały firmy CBRE, MDDP oraz Greenberg Traurig, natomiast Wood & Company był wspierany przez firmy Avison Young, CMS i Koda.