Grupa Empik zwiększyła GMV w 2025 r. o 16 proc., patrzy na 2026 r. z dużym optymizmem

Grupa zakończyła 2025 r. z 16-proc. wzrostem całkowitej wartości sprzedaży, osiągając blisko 4,9 mld zł w ujęciu GMV – podał Empik w komunikacie prasowym. Wskazano, że grupa patrzy na 2026 r. z dużym optymizmem.

– Empik znajduje się dziś w fazie dojrzałego, skalowalnego rozwoju z kolejnym rokiem stabilnej, dwucyfrowej dynamiki wzrostu. Nasz omnichannelowy model działa bardzo efektywnie – świat online i offline skutecznie się napędzają w budowie wzrostu oraz efektywności kosztowej. Zgodnie z zapowiedziami sprzed roku nasz marketplace przekroczył symboliczną barierę 1 mld zł GMV – powiedziała prezeska Grupy Empik Ewa Szmidt.

EBITDA Empik w górę w 2025 r.

Szymon Filipczak, Chief Financial & Strategy Officer Grupy Empik poinformował, że 2025 r. był dla grupy okresem skutecznej realizacji strategii i monetyzacji obranych kierunków rozwoju.

– Odnotowaliśmy wzrost GMV o 16 proc. rok do roku, co pozwoliło nam znacząco wyprzedzić tempo wzrostu polskiego handlu detalicznego. Jednocześnie koncentrowaliśmy się na rozwoju nowych strumieni przychodów, takich jak usługi reklamowe, oraz na utrzymaniu dyscypliny kosztowej – powiedział.

– W 2025 r. zwiększyliśmy skorygowaną EBITDA o 35 mln zł w stosunku do poprzedniego roku, osiągając poziom 335 mln zł. Odnotowaliśmy także bardzo dobre przepływy pieniężne oraz utrzymaliśmy silną pozycję bilansową z dodatnim poziomem gotówki netto, uwzględniając tylko finansowanie bankowe. To stawia nas w bardzo dobrej pozycji na 2026 r., na który patrzymy z dużym optymizmem. Potwierdzają to już pierwsze miesiące bieżącego roku – dodał.

Wskazano, że fundamentem efektywności operacyjnej Grupy Empik jest model omnichannel, łączący sieć 386 salonów stacjonarnych z rozwijającym się kanałem online, który wygenerował w 2025 r. już 56 proc. GMV.

Całkowita sprzedaż internetowa wzrosła w 2025 r. o 22 proc. r/r, a najszybsze tempo wzrostu odnotował marketplace (40 proc. r/r).

Równocześnie grupa rozwija sieć stacjonarną, która w 2025 r. powiększyła się o 21 salonów sprzedaży. Koncentracja na strategicznych lokalizacjach i formatach convenience przynosi stabilne wzrosty – w 2025 r. sprzedaż w salonach wzrosła o dziewięć proc., a sprzedaż porównywalna w ujęciu LFL wzrosła o siedem proc. (por. 6,6 proc. w 2024 r.).

– Model omnichannel jest odzwierciedleniem preferencji konsumentów – prawie 2/3 zamówień online w ramach sprzedaży własnej jest odbieranych w sklepach, co nie tylko zwiększa wygodę, ale też stwarza dodatkowe okazje do zakupów. Pozytywne doświadczenia klientów są widoczne w wynikach NPS, które w odniesieniu do sieci stacjonarnej wyniosły aż 83, co oznacza wzrost o ponad dwa punkty w porównaniu do roku poprzedniego – napisano.

W 2025 r. grupa odnotowała wzrosty w takich kategoriach jak zabawki (25 proc. r/r), dom i ogród (19 proc. r/r), elektronika (30 proc. r/r), sport (23 proc. r/r) oraz zdrowie i uroda (39 proc. r/r). Największą dynamikę odnotowano w kategorii gaming, która wyniosła 105 proc. r/r.

Wskazano, że istotnym elementem strategii pozostaje również rozwój marek własnych – ich sprzedaż zwiększyła się o 78 proc. r/r, co wzmacnia unikatowość oferty.

Czytaj także: Bloomberg: Empik planuje wrócić na warszawską GPW

Źródło: PAP