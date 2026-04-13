13.04.2026 22:13

Grupa Enea: 1,77 mld zł zysku netto w 2025 r.

Ubiegłoroczny zysk netto grupy Enea wyniósł 1,77 mld zł i był wyższy rok do roku o blisko 810 mln zł - poinformowała w poniedziałek grupa Enea. W 2025 r. grupa wypracowała wynik EBITDA na poziomie 5,62 mld zł, co stanowi spadek o 1,18 mld zł w stosunku do 2024 r.

Zgodnie z komunikatem grupy Enea przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły w ub.r. ponad 28,1 mld zł wobec prawie 33 mld zł w 2024 r. Zysk netto okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie 1,77 mld zł i był wyższy rok do roku o blisko 810 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA LTM ukształtował się w grupie Enea na poziomie 0,48 wobec 0,46 w 2024 r.

W obszarze wytwarzania grupa Enea wypracowała w 2025 r. EBITDA na poziomie 2,13 mld zł (spadek rdr o 1,42 mld zł). Grupa wytworzyła w ub. r. ponad 20,4 TWh energii elektrycznej, z czego udział odnawialnych źródeł energii (woda, wiatr, fotowoltaika) wyniósł ponad 0,6 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych była wyższa rok do roku o 60 proc. Sprzedaż ciepła w obszarze wytwarzania wyniosła ponad 6,4 PJ (wzrost o 8 proc. rdr).

Obszar dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 2,78 mld zł (wzrost o 500 mln zł rok do roku). W 2025 r. Enea Operator dostarczyła blisko 20,3 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Do jej sieci, w trakcie 2025 r., przyłączonych zostało 10 tys. źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami). Liczba przyłączonych źródeł OZE (łącznie z mikroinstalacjami) wyniosła na koniec 2025 r. ponad 202 tys. sztuk, a ich łączna moc to ponad 8,5 GW.

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł w 2025 r. blisko 184 mln zł (wzrost rdr o 188 mln zł). Jak wskazała grupa w komunikacie, istotny wpływ na wynik EBITDA miały rezerwy, w tym: 173,3 mln zł na Taryfę G na 2026 r. oraz 139,9 mln zł w związku z decyzją Prezesa URE o obowiązku dopłaty do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny kwoty za lata 2023-2025, a także zmiana rezerwy na prosumentów.

W 2025 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym wyniósł 24,4 TWh i był niższy rdr o 1,4 proc. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w 2025 r. spadły w porównaniu z 2024 r. o 11 proc., co jest odzwierciedleniem spadku cen energii elektrycznej na rynku hurtowym - podano.

Grupa Enea zaznaczyła, że realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny. W 2025 r. wydatki wyniosły 6,2 mld zł, z tego ponad 2 mld zł przeznaczono na nowe źródła i rozwój OZE.

Plan inwestycyjny w obszarze dystrybucji, z rekordowymi wydatkami ponad 2,8 mld w 2025 r., został zrealizowany z nadwyżką - poinformowała grupa. Zakończono m.in. siedem kluczowych inwestycji sieciowych na napięciu 110 kV budujących nowoczesną i odporną sieć dystrybucyjną.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i większościowym akcjonariuszem kopalni Bogdanka.

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia logo Enei na siedzibie spółki. Fot. materiały prasowe
