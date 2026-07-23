Grupa Kęty powołała zagraniczną spółkę. Będzie budować struktury sprzedażowe we Francji

Grupa Kęty rozpoczęła budowę lokalnych struktur sprzedażowych we Francji, powołując spółkę Aluprof France – podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Kęty rozpoczęła budowę lokalnych struktur sprzedażowych we Francji, powołując spółkę Aluprof France. Na zdjęciu Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty. Fot. Tomasz Wojewoda

Aluprof z Grupy Kęty jest polskim producentem aluminiowych systemów architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego. Firma oferuje rozwiązania okienno-drzwiowe, fasadowe, przeciwpożarowe, osłonowe oraz systemy dla budownictwa energooszczędnego.

Grupa Kęty stawia na rozwój za granicą

Zgodnie ze strategią grupy na lata 2025-2029, 1,7 mld zł nowej sprzedaży ma pochodzić z rynków zagranicznych. Obecnie ponad połowa przychodów grupy pochodzi spoza Polski.

Priorytetowym kierunkiem rozwoju Grupy Kęty jest Europa Zachodnia, w której rozwój ma postępować zarówno organicznie przez rozbudowę struktur sprzedażowych, jak i przez akwizycje.

Prezes Grupy Kęty Roman Przybylski wskazał, że powołanie Aluprof France SAS i lokalnego zespołu to kolejny etap realizowania strategii rozwoju na rynkach Europy Zachodniej. Jak dodał, firma opiera tę obecność na budowaniu własnych struktur sprzedażowych, a nie wyłącznie na działalności eksportowej.

– Wybraliśmy ten rynek świadomie: duży, dojrzały, z jasnymi ramami regulacyjnymi w zakresie efektywności energetycznej budynków, które premiują dostawców z udokumentowanym śladem węglowym – powiedział Roman Przybylski o tym, dlaczego firma zdecydowała się na Francję.

Jak dodaje grupa, Francja to jeden z liderów renowacji budynków w Europie. Znajduje się także w ścisłej czołówce producentów profili aluminiowych w UE.

Spółka Aluprof France SAS dysponuje lokalną strukturą sprzedażową i serwisową z siedzibą w Saint-Jacques-de-la-Lande w Bretanii. Wiosną 2026 r. grupa rozbudowała lokalny zespół sprzedaży obejmujący obsługę trzech segmentów biznesowych – ekstruzji aluminium, architektonicznych systemów aluminiowych i osłon przeciwsłonecznych.