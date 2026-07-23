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23.07.2026 12:02

Grupa Kęty powołała zagraniczną spółkę. Będzie budować struktury sprzedażowe we Francji

Grupa Kęty rozpoczęła budowę lokalnych struktur sprzedażowych we Francji, powołując spółkę Aluprof France – podała spółka w komunikacie prasowym.

Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty
Grupa Kęty rozpoczęła budowę lokalnych struktur sprzedażowych we Francji, powołując spółkę Aluprof France. Na zdjęciu Roman Przybylski, prezes Grupy Kęty. Fot. Tomasz Wojewoda

Aluprof z Grupy Kęty jest polskim producentem aluminiowych systemów architektonicznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego. Firma oferuje rozwiązania okienno-drzwiowe, fasadowe, przeciwpożarowe, osłonowe oraz systemy dla budownictwa energooszczędnego.

Grupa Kęty stawia na rozwój za granicą

Zgodnie ze strategią grupy na lata 2025-2029, 1,7 mld zł nowej sprzedaży ma pochodzić z rynków zagranicznych. Obecnie ponad połowa przychodów grupy pochodzi spoza Polski.

Priorytetowym kierunkiem rozwoju Grupy Kęty jest Europa Zachodnia, w której rozwój ma postępować zarówno organicznie przez rozbudowę struktur sprzedażowych, jak i przez akwizycje.

Prezes Grupy Kęty Roman Przybylski wskazał, że powołanie Aluprof France SAS i lokalnego zespołu to kolejny etap realizowania strategii rozwoju na rynkach Europy Zachodniej. Jak dodał, firma opiera tę obecność na budowaniu własnych struktur sprzedażowych, a nie wyłącznie na działalności eksportowej.

– Wybraliśmy ten rynek świadomie: duży, dojrzały, z jasnymi ramami regulacyjnymi w zakresie efektywności energetycznej budynków, które premiują dostawców z udokumentowanym śladem węglowym – powiedział Roman Przybylski o tym, dlaczego firma zdecydowała się na Francję.

Jak dodaje grupa, Francja to jeden z liderów renowacji budynków w Europie. Znajduje się także w ścisłej czołówce producentów profili aluminiowych w UE.

Spółka Aluprof France SAS dysponuje lokalną strukturą sprzedażową i serwisową z siedzibą w Saint-Jacques-de-la-Lande w Bretanii. Wiosną 2026 r. grupa rozbudowała lokalny zespół sprzedaży obejmujący obsługę trzech segmentów biznesowych – ekstruzji aluminium, architektonicznych systemów aluminiowych i osłon przeciwsłonecznych.

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