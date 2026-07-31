Grupa MOL podpisała umowę z Shellem. Przejmie BG Cyprus

Grupa MOL podpisała z Shellem umowę na przejęcie BG Cyprus. Wartość transakcji wyniesie do 720 mln dolarów. Przejęcie da Grupie MOL dostęp do unijnego projektu.

Fot. PAP/Piotr Polak

Grupa MOL podpisała z Shellem umowę na przejęcie BG Cyprus – podał MOL w komunikacie. Łączna wartość transakcji ma wynieść do 720 mln dolarów.

BG Cyprus – spółka w 100 proc. zależna od Shella – ma 35 proc. udziałów w cypryjskim morskim Bloku 12, zawierającym złoże gazowe Aphrodite we wschodniej części Morza Śródziemnego. Unijny projekt ma być dla spółki największą szansą rozwoju segmentu Poszukiwań i Wydobycia od czasu nabycia prawie 10 proc. udziałów w złożu ACG w Azerbejdżanie w 2019 r. Ma być też obarczony niewielkim ryzykiem.

Plan zagospodarowania złoża obejmuje wykonanie czterech odwiertów oraz budowę niezależnej pływającej jednostki produkcyjnej, która zostanie zlokalizowana na Morzu Śródziemnym.

„Projekt obejmuje również budowę 250 km podmorskiego gazociągu łączącego złoże z egipską siecią przesyłową gazu” – czytamy.

Zakończenie transakcji przewidywane jest na początek 2027 r., a rozpoczęcie wydobycia gazu – na 2031 r.