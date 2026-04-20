Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.04.2026
NEWSROOM XYZ
20.04.2026 11:23

GUS: 46,2 mln odwiedzających muzea w 2025 r. Rekord frekwencji

Muzea w Polsce przyciągnęły w 2025 r. 46,2 mln zwiedzających – o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Największym zainteresowaniem cieszyły się muzea sztuki, które odwiedziło 17,7 mln osób.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że w 2025 r. działalność prowadziły 994 muzea, które łącznie odwiedziło 46,2 mln osób. Instytucje te zaprezentowały 3 tys. wystaw stałych oraz zorganizowały 4,6 tys. wystaw czasowych na terenie kraju.

Najwięcej muzeów funkcjonowało w województwach mazowieckim (146) i małopolskim (107). W tych dwóch regionach odnotowano łącznie 59,2 proc. wszystkich zwiedzających. Najmniej placówek działało w województwie lubuskim – 17 muzeów, które odwiedziło 287,2 tys. osób.

Struktura własności pokazuje dominację sektora publicznego – należało do niego 71,3 proc. muzeów. W tej grupie organizatorami w 83,2 proc. przypadków były jednostki samorządu terytorialnego. W sektorze prywatnym najczęściej za prowadzenie muzeów odpowiadały osoby fizyczne – 55,1 proc.

Z danych wynika, że 14,1 mln osób zwiedziło muzea bezpłatnie, a 7,4 mln skorzystało z biletów ulgowych. Zorganizowane grupy młodzieży szkolnej stanowiły 8,2 proc. wszystkich odwiedzających. Największą popularnością cieszyły się muzea sztuki (17,7 mln osób, 38,4 proc. wszystkich zwiedzających).

Spadek frekwencji odnotowano podczas wydarzenia „Noc Muzeów” – w 2025 r. uczestniczyło w nim 625,8 tys. osób, czyli o 21,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej odwiedzających przyciągnęły wówczas muzea historyczne – 241,1 tys. osób.

Na koniec 2025 r. łączna liczba muzealiów wyniosła 22 mln sztuk, co oznacza wzrost o 1,4 proc. rok do roku. Największe zbiory posiadały muzea interdyscyplinarne – ponad jedną trzecią wszystkich eksponatów. W ciągu roku powstało także 220 nowych wystaw stałych, a muzea zorganizowały 158,7 tys. wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło 7,9 mln osób.

Źródło: PAP

zwiedzający w muzeum
Z danych GUS wynika, że 14,1 mln osób zwiedziło muzea bezpłatnie, a 7,4 mln skorzystało z biletów ulgowych. Fot. PAP/Artur Reszko
