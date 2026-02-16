GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego sięgnął w 2025 r. 7,7 mld euro

Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniósł w 2025 r. 7,7 mld euro – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Urząd podał również dane o produkcji usług w listopadzie 2025 r.

W okresie styczeń–grudzień 2025 r. eksport towarów wzrósł o 3,7 proc. r/r do 366,2 mld euro. Mocniej, bo o 6,1 proc., wzrósł import – do 373,9 mld euro.

W efekcie deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2025 r. wyniósł 7,7 mld euro.

GUS podał również dane o produkcji usług w listopadzie 2025 r. Wzrosła ona o 6,2 proc. w porównaniu z listopadem 2024 r., jednak w ujęciu miesięcznym spadła o 0,9 proc. Z kolei po wyeliminowaniu wpływów o charakterze sezonowym w ujęciu r/r wzrosła o 6,6 proc. przy spadku o 0,1 proc. m/m.

Źródło: PAP