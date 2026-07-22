GUS: oczekiwania Polaków przesunęły się w kierunku nieco niższej inflacji

Lipcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na przesunięcie oczekiwań w Polsce w kierunku nieco niższej inflacji – wynika z danych GUS.

Lipcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na przesunięcie oczekiwań w Polsce w kierunku nieco niższej inflacji – wynika z danych GUS. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

W lipcu wskaźnik wyniósł 19,9. To mniej niż w czerwcu, kiedy wynosił 20,2. W maju jego wartość wyniosła 24,7. W lipcu 2025 r. wynosił 24,3.

W ciągu ostatniego roku najwyższy odczyt zanotowano w marcu 2026 r. (33,3), a najniższy odczyt – w lutym 2026 r. (19,8). W lipcu wskaźnik jest blisko tego poziomu.

Nowe dane o koniunkturze. Gorsza ocena obecnej sytuacji

Oczekiwania inflacyjne to jedna ze składowych branych pod uwagę przez GUS w badaniach koniunktury konsumenckiej. Jeśli chodzi o ogólny wskaźnik koniunktury, w lipcu 2026 r. odnotowano pogorszenie nastrojów konsumenckich dotyczących obecnej sytuacji, przy jednoczesnej poprawie nastrojów dotyczących przyszłej sytuacji (w stosunku do poprzedniego miesiąca) – podał GUS.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 10,2. Był o 0,3 niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym wartość wskaźnika bieżącej ufności konsumenckiej poprawiła się o 3,8.

Spośród składowych wskaźnika w ujęciu miesięcznym najbardziej pogorszyły się

oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 2,7 i 0,8).

Wyższe wartości osiągnęły oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 1,7 i 0,3). Nieznacznie wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 0,1).

W przyszłość konsumenci patrzą z większym optymizmem

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w lipcu o 0,4 w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 7,3. Względem lipca 2025 r. wskaźnik wzrósł o 0,4.

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,0 i 0,1).

Gorsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,4 i 0,8).