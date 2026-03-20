20.03.2026

GUS: stabilizacja lub pogorszenie koniunktury w większości sektorów

W marcu 2026 r. wskaźniki w większości prezentowanych sektorów wskazują na pogorszenie lub stabilizację koniunktury w gospodarce – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Najbardziej istotne pogorszenie zaobserwowano się w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Nieznaczną poprawę koniunktury odnotowano w sekcji budownictwo, finanse i ubezpieczenia oraz w handlu hurtowym.

W większości badanych obszarów w porównaniu z poprzednim miesiącem sygnalizowane jest pogorszenie koniunktury w przypadku składowych diagnostycznych. W przypadku składowych prognostycznych odnotowuje się natomiast jej poprawę lub stabilizację.

Najbardziej korzystnie oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (wynik na poziomie 26,8). Wartość wskaźnika w tym sektorze kształtuje się na poziomie powyżej średniej długookresowej, czyli 25,4.

Najbardziej pesymistyczne oceny formułowały podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 5,2), a wartość wskaźnika kształtuje się poniżej średniej długookresowej (plus 0,4).

Odczyty w poszczególnych sektorach w marcu 2026 r. przedstawia poniższy wykres:

