20.02.2026 09:03

Highlander Enterprise rozszerza kanały sprzedaży. Spółka ma umowęz Booksy

Highlander Enterprise, spółka specjalizująca się w produkcji i sprzedaży grafenu oraz produktów z branży kosmetycznej, podpisała umowę o współpracy z operatorem platformy rezerwacyjnej Booksy.

Highlander Enterprise (wcześniej Advanced Graphene Products) wytwarza i dystrybuuje grafen przeznaczony do takich zastosowań jak kompozyty węglowe, filamenty 3d, farby czy polimery. Spółka produkuje także lakiery hybrydowe do paznokci oraz inne produkty i akcesoria kosmetyczne.

Zgodnie ze strategią przyjętą w kwietniu 2025 r., spółka koncentruje się obecnie na segmencie kosmetycznym, segmencie odzieży UV wykorzystaniu potencjału grafenu, komercjalizacji wybranych technologii i posiadanych patentów oraz identyfikacji i rozwijaniu synergii grafenu w obszarze kosmetyków.

Umowa z Booksy wpisuje się w realizację strategii poprzez dywersyfikację kanałów dystrybucji w segmencie kosmetycznym oraz zwiększenie dostępności oferty produktowej w nowoczesnych kanałach cyfrowych – podała spółka.

Dzięki umowie spółka będzie mogła prezentować swoją ofertę profesjonalistom związanym z rynkiem kosmetycznym oraz klientom końcowym. Jak wskazuje Highlander Enterprise, Booksy to – poza platformą umożliwiającą rezerwację usług – narzędzie sprzedażowe i marketingowe dla branży kosmetycznej. Platforma umożliwia markom dotarcie do precyzyjnie sprofilowanej grupy odbiorców.

Booksy pozwala na przekazywanie spółce zamówień składanych przez użytkowników. Wynagrodzenie partnera zostało ustalone w modelu prowizyjnym, uzależnionym od wartości zrealizowanej sprzedaży.

– Współpraca z Booksy to dla nas istotny krok w budowie nowoczesnego i skalowalnego modelu sprzedaży w segmencie kosmetycznym. Platforma daje nam dostęp do dużej, aktywnej i precyzyjnie sprofilowanej społeczności związanej z rynkiem beauty, w tym profesjonalnych gabinetów kosmetycznych, które stanowią dla nas kluczową grupę odbiorców – mówi Sylwia Gołębiewska, wiceprezeska Highlander Enterprise.

Model prowizyjny pozwala rozwijać sprzedaż przy ograniczonym zaangażowaniu kapitałowym i niskim ryzyku operacyjnym, a jednocześnie zwiększać widoczność i rozpoznawalność naszych marek w cyfrowych kanałach dystrybucji. Traktujemy tę współpracę jako element długofalowej strategii dywersyfikacji sprzedaży oraz budowy stabilnych, powtarzalnych strumieni przychodów – dodaje Sylwia Gołębiewska.

20.02.2026