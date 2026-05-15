Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
15.05.2026 14:43

Krok milowy zakończony potknięciem. CPK unieważnia wybór generalnego inżyniera Portu Polska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła wybór generalnego inżyniera inwestycji Port Polska. Jeszcze w kwietniu pełnomocnik rządu ds. CPK nazywał jego powołanie „krokiem milowym”. Spółka zapewnia jednak, że nie będzie opóźnień.

„Spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program inwestycyjny Port Polska, unieważniła czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Generalnego Inżyniera Kontraktu” – czytamy w komunikacie spółki.

Unieważniona decyzja zapadła 17 kwietnia, gdy CPK ogłosiło, że postawi na konsorcjum pod przewodnictwem firmy Hill International. „To kolejny krok milowy w realizacji programu inwestycyjnego Port Polska” – mówił wtedy pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

Unieważnienie ma być efektem szczegółowej analizy odwołań wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Spółka zapewnia, że ten krok „jest wyrazem świadomego i odpowiedzialnego zarządzania postępowaniem”.

„Teraz zamierzamy wezwać wykonawców do złożenia kolejnych wyjaśnień. Po uzupełnieniu dokumentacji przez wykonawców zamawiający dokona ponownie oceny złożonych ofert. Ponowny wybór zostanie dokonany w czerwcu” – czytamy w oświadczeniu.

Mimo to, CPK zapewnia, że unieważnienie wyboru generalnego inżyniera nie doprowadzi do opóźnień.

Projekt jest realizowany zgodnie z planem, a wszystkie procesy przebiegają w sposób kontrolowany i zgodny z przyjętymi założeniami” – zapewniają przedstawiciele firmy.

Źródło: PAP, XYZ

Wizualizacja CPK z lotu ptaka
Spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła wybór generalnego inżyniera inwestycji Port Polska.
