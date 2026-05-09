Hurtowe ceny paliw w dół. Orlen opublikował nowy cennik

Orlen opublikował w sobotę nowy cennik hurtowych cen paliw. Koncern po raz czwarty w bieżącym tygodniu obniżył ceny.

Według cennika w sobotę paliwa w hurcie w Orlenie kosztują:

benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 – 5535 zł za metr sześc.,

benzyna bezołowiowa Super Plus 98 – 6010 zł za metr sześc.,

olej napędowy Ekodiesel – 6119 zł za metr sześc.

Ekodiesel jest tańszy o 98 zł niż w piątek. Benzyna 95 potaniała o 50 zł, a benzyna 98 – o 38 zł.

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Według najnowszego obwieszenia ministra energii od soboty 9 maja do poniedziałku 11 maja włącznie ceny maksymalne paliw są niższe niż w piątek 8 maja i wynoszą:

benzyna 95 – 6,35 zł za litr,

benzyna 98 – 6,85 zł za litr,

olej napędowy – 7,03 zł za litr.

Następne obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw na stacjach zostanie opublikowane w poniedziałek, 11 maja i określi ceny na wtorek, 12 maja.