ICEYE uruchamia satelitarny monitoring wylesiania w lasach tropikalnych

Firma ICEYE uruchomiła rozwiązanie do satelitarnego monitorowania wycinki lasów tropikalnych, oparte na radarze SAR. System ma umożliwiać niemal bieżące wykrywanie nielegalnej wycinki i wydobycia surowców, także w warunkach stałego zachmurzenia.

ICEYE poinformowała we wtorek o uruchomieniu nowego rozwiązania do monitorowania wylesiania. Narzędzie jest skierowane do organów ścigania, administracji publicznej oraz organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Ma dostarczać informacji o skali i lokalizacji wycinki niemal w czasie rzeczywistym, również w regionach o ograniczonym dostępie terenowym.

Wprowadzenie systemu zbiega się z trwającą debatą o ochronie lasów deszczowych Amazonii. Według danych Global Forest Watch, w latach 2000–2020 Brazylia straciła 28 mln hektarów pokrywy drzewnej, co oznacza blisko 6-procentowy spadek netto. Stałe zachmurzenie i trudna dostępność wielu obszarów utrudniają skuteczną kontrolę i egzekwowanie prawa.

Dotychczas wykorzystywane satelity optyczne często nie zapewniały ciągłości obserwacji w strefach tropikalnych. Zachmurzenie potrafiło blokować obraz przez wiele dni lub tygodni, tworząc luki w monitoringu. Brak aktualnych danych ograniczał możliwość szybkiej reakcji na nielegalną wycinkę oraz gromadzenia materiału dowodowego.

Nowe rozwiązanie ICEYE opiera się na konstelacji satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Technologia ta umożliwia obrazowanie całą dobę i niezależnie od warunków pogodowych. System pozwala porównywać obrazy sprzed i po zdarzeniu, co ma ułatwiać identyfikację nielegalnej działalności na obszarach leśnych, w tym w Amazonii.

Firma od kilku lat prowadzi obserwacje zmian zachodzących w lasach Brazylii, analizując skalę i mechanizmy nielegalnej wycinki na terenach trudno dostępnych. Oficjalne uruchomienie nowego rozwiązania oznacza rozszerzenie tych działań o uporządkowany, powtarzalny monitoring zaprojektowany z myślą o potrzebach instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Z systemu korzystają również podmioty zajmujące się ochroną przyrody poza Ameryką Południową. Współpracę z ICEYE prowadzi m.in. Instytut Jane Goodall, który wykorzystuje dane satelitarne do obserwacji siedlisk szympansów w dorzeczu Konga. Monitoring ma wspierać dokumentowanie skutków nielegalnej wycinki i wydobycia surowców oraz wskazywanie obszarów wymagających pilnej interwencji.

Dane dostarczane przez ICEYE mają być wykorzystywane zarówno w działaniach operacyjnych, jak i w raportowaniu klimatycznym oraz spełnianiu wymogów środowiskowych. System ma ułatwiać organom ścigania gromadzenie dokumentacji naruszeń prawa, a organizacjom ochrony środowiska – ocenę skuteczności działań i rozliczanie projektów ochronnych w zagrożonych regionach świata.