Iga Świątek awansowała do 2. rundy French Open

W pierwszym meczu wielkoszlemowego turnieju French Open Iga Świątek pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones w dwóch setach 6:1, 6:2. Mecz trwał równo godzinę.

Dla Świątek turniej rozgrywany na kortach im. Rolanda Garrosa to szansa na kolejne zwycięstwo. Polska tenisistka wygrała w Paryżu swój pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2020 r., a następnie powtarzała ten wyczyn w latach 2022-2024. W ubiegłym roku odpadła w półfinale.

W kolejnej rundzie polska tenisistka zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek, która swój pierwszy pojedynek wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6:3, 6:2.

Źródło: XYZ, PAP