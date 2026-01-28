Iga Świątek odpada w ćwierćfinale Australian Open

Iga Świątek odpadła z Australian Open po ćwierćfinałowej porażce z Jeleną Rybakiną. Rozgrywki w Melbourne to jedyny wielkoszlemowy turniej, którego Polka jeszcze nie wygrała.

Po dwóch setach (5:7, 1:6) i lekko ponad półtorej godziny reprezentantka Polski musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny w ćwierćfinale Australian Open. Będąca w świetnej formie reprezentantka Kazachstanu wyeliminowała tym samym Polkę.

Turniej w Melbourne to ostatnie rozgrywki zaliczane do Wielkiego Szlema – na który składają się Wimbledon, French Open, US Open oraz właśnie Australian Open – których Iga Świątek nie zdołała wygrać. Jak dotąd jej najlepszym wynikiem jest półfinał, do którego dotarła w 2022 i 2025 r.

Polka i Kazachstanka starły się już 12 razy. Każda ma po sześć zwycięstw.

Po porażce Iga Świątek może spaść z 2. na 3. miejsce w rankingu, jeśli turniej wygra Amanda Anisimova.

Źródło: PAP