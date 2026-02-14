Igrzyska 2026. Kacper Tomasiak brązowym medalistą w skokach narciarskich na dużej skoczni

Pilne

Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Polak wywalczył brąz na dużej skoczni. Złoto zdobył Słoweniec Domen Prevc, a srebro Japończyk Ren Nikaido.

Polak po pierwszej rundzie był czwarty po skoku na odległość 133 metrów. W drugiej serii nasz zawodnik skoczył 138,5 metra. Lepszy od niego okazał się Ren Nikaido, który skoczył 136,5 metra, jednak miał przewagę nad Kacprem po serii pierwszej. Obaj uznali jednak wyższość Domena Prevca, który skoczył aż 141,5 metra.

Paweł Wąsek zajął 14. miejsce, a 21. był Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, dla którego były to ostatnie igrzyska w karierze.

Dzisiejszy medal to trzeci krążek dla Polski na igrzyskach we Włoszech. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebro na skoczni normalnej. Tego samego koloru krążek wywalczył Władimir Semirunnij w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 tys. metrów.