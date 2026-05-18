Ile osób w Polsce posiada kryptowaluty? Badanie NBP

Odsetek osób posiadających kryptoaktywa w Polsce mieści się z 95 proc. prawdopodobieństwem w przedziale 5–8,1 proc. – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie NBP. Według wyników tego badania 6,4 proc. respondentów zadeklarowało posiadanie kryptoaktywów.

„Odsetek ten można traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji Polski. Ponadto, uwzględniając błąd wynikający z losowości próby, można oszacować, że odsetek osób posiadających kryptoaktywa mieści się z prawdopodobieństwem 95 proc. w przedziale 5–8,1 proc.” – napisał NBP.

W IV kwartale 2025 r. na zlecenie NBP przeprowadzono pilotażowe badanie ankietowe mające na celu określenie powszechności posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne, jak również celów, do jakich kryptoaktywa są używane.

NBP: kryptoaktywa nie pełnią funkcji płatniczej

NBP wskazuje, że z punktu widzenia oceny funkcjonowania systemu płatniczego szczególnie istotne jest analizowanie wykorzystania kryptoaktywów jako środka płatności.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę IPSOS na standardowej próbie 1000 respondentów, co pozwala zachować błąd szacunków podstawowych proporcji na akceptowalnym poziomie. Jednak w przypadku odpowiedzi o niewielkiej częstości występowania względny błąd szacunku może być większy.

Z badania wynika, że kategorią kryptoaktywów, których charakterystyki są potencjalnie najbliższe instrumentom do dokonywania płatności, są tzw. stablecoiny, które – jeśli są emitowane zgodnie z rozporządzeniem MiCA – są określane jako tokeny pieniądza elektronicznego (EMT).

Emitenci tych kryptoaktywów deklarują utrzymanie stabilnej wartości jednostek tych tokenów w relacji do wskazanego aktywa referencyjnego (najczęściej waluty oficjalnej).

W omawianym badaniu 0,9 proc. respondentów zadeklarowało posiadanie jednostek stablecoinów, a 0,1 proc. badanych wykonało płatności tymi kryptoaktywami.

„Wyniki badania sugerują więc, że kryptoaktywa nie pełnią funkcji płatniczej w skali mającej znaczenie dla polskiej gospodarki” – napisał NBP.

Ilu Polaków posiada bitcoina, ilu ether?

Najwięcej spośród wszystkich respondentów (3,5 proc.) wskazało, że posiada jednostki bitcoina (BTC), mniejszy odsetek (2,2 proc.) zadeklarował posiadanie jednostek ethera (ETH), a 3,1 proc. badanych zadeklarowało posiadanie innych kryptoaktywów.

„Wyniki pilotażowego badania wskazują, że posiadanie kryptoaktywów jest skoncentrowane w niektórych podgrupach społecznych. Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż osoby starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami prowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne” – napisał NBP.

