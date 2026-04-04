IMGW wydał ostrzeżenia dla 10 województw przed silnym wiatrem, przymrozkami oraz roztopami

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw przed silnym wiatrem, przymrozkami oraz roztopami. Ostrzeżenia będą obowiązywały kolejno na północy, północnym wschodzie i południu kraju i potrwają najpóźniej do poniedziałkowego wieczoru.

Instytut wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części kraju. W części woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, czyli na obszarach nadmorskich, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h, z zachodu.

Alerty te będą obowiązywać do soboty, do godz. 19.

Natomiast w północno‑wschodniej części Polski od soboty od godz. 21 do niedzieli do godz. 7 będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Obejmą one obszar województw: pomorskiego, warmińsko‑mazurskiego, podlaskiego, kujawsko‑pomorskiego, a także części województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

IMGW prognozuje na tych terenach spadek temperatury powietrza lokalnie do około minus 1 st. C, a przy gruncie do minus 3 st. C.

Na południowym krańcu woj. małopolskiego do poniedziałku 6 kwietnia do godz. 18 obowiązuje również ostrzeżenie I stopnia przed roztopami. Prognozuje się na tym terenie wzrost temperatury powietrza, który spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C, temperatura maksymalna zarówno w sobotę, jak i niedzielę – od 11 st. C do 15 st. C, a w poniedziałek termometry pokażą około 9 st. C. Prognozuje się również do 5 mm sumy opadów deszczu oraz wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, tylko w poniedziałek do 30 km/h i wtedy w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

Źródło: PAP