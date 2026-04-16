Impas w rozmowach USA i Iranu. Nie ma terminu drugiego spotkania

Nie został dotychczas ustalony termin kolejnej tury amerykańsko-irańskich rozmów – przekazało MSZ Pakistanu, dodając, że nie ma również informacji na temat miejsca, w którym miałyby toczyć się negocjacje. Pierwsze spotkanie odbyło się w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, i zakończyło się fiaskiem po 21 godzinach.

Resort spraw zagranicznych Pakistanu podkreślił, że Waszyngton i Teheran chcą dalszych rozmów. Oświadczył, że wśród dyskutowanych tematów znajduje się program nuklearny Iranu. Ocenił również, że przerwanie walk pomiędzy Izraelem a Hezbollahem jest „kluczowe” dla rozmów o porozumieniu pokojowym USA i Iranu.

Iran i Pakistan utrzymywały, że zawieszenie broni obejmuje nie tylko starcia w regionie Zatoki Perskiej, ale również walki, które rozpoczęły się atakiem Hezbollahu na Izrael. Izrael oraz USA zaprzeczały tym doniesieniom.

Dowódca pakistańskiej armii Asim Munir spotkał się w środę w Teheranie z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragczim. Był to kolejny krok dyplomatyczny, mający na celu złagodzenie napięć i zorganizowanie drugiej rundy negocjacji. Choć w trakcie rozmów marszałka Asima Munira udało się dokonać pewnego postępu, to fundamentalne kwestie, dotyczące polityki nuklearnej, pozostają sporne – przekazał agencji Reutera wysokiej rangi irański urzędnik. Jak dodał jednak, pojawiły się nadzieje na przedłużenie zawieszenia broni i przeprowadzenie drugiej rundy rozmów.

– Los wysoko wzbogaconego uranu Iranu i czas trwania irańskich ograniczeń nuklearnych należą do spornych kwestii, których rozwiązania wciąż nie znaleziono – podkreślił przedstawiciel irańskich władz, pragnący zachować anonimowość.

Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, zaprzeczyła w środę, jakoby USA „formalnie” zwróciły się z prośbą o przedłużenie dwutygodniowego zawieszenia broni, ale dodała, że Waszyngton nadal „bardzo angażuje się w te negocjacje”. Zapewniła również, że amerykańska administracja jest „pozytywnie nastawiona do perspektyw porozumienia”, mimo iż weekendowe rozmowy nie przyniosły porozumienia pokojowego.

22 kwietnia upływa termin dwutygodniowego zawieszenia broni, które przerwało wojnę, rozpoczętą 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

Źródło: PAP