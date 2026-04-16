16.04.2026 13:08

Impas w rozmowach USA i Iranu. Nie ma terminu drugiego spotkania

Nie został dotychczas ustalony termin kolejnej tury amerykańsko-irańskich rozmów – przekazało MSZ Pakistanu, dodając, że nie ma również informacji na temat miejsca, w którym miałyby toczyć się negocjacje. Pierwsze spotkanie odbyło się w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, i zakończyło się fiaskiem po 21 godzinach.

Resort spraw zagranicznych Pakistanu podkreślił, że Waszyngton i Teheran chcą dalszych rozmów. Oświadczył, że wśród dyskutowanych tematów znajduje się program nuklearny Iranu. Ocenił również, że przerwanie walk pomiędzy Izraelem a Hezbollahem jest „kluczowe” dla rozmów o porozumieniu pokojowym USA i Iranu.

Iran i Pakistan utrzymywały, że zawieszenie broni obejmuje nie tylko starcia w regionie Zatoki Perskiej, ale również walki, które rozpoczęły się atakiem Hezbollahu na Izrael. Izrael oraz USA zaprzeczały tym doniesieniom.

Dowódca pakistańskiej armii Asim Munir spotkał się w środę w Teheranie z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragczim. Był to kolejny krok dyplomatyczny, mający na celu złagodzenie napięć i zorganizowanie drugiej rundy negocjacji. Choć w trakcie rozmów marszałka Asima Munira udało się dokonać pewnego postępu, to fundamentalne kwestie, dotyczące polityki nuklearnej, pozostają sporne – przekazał agencji Reutera wysokiej rangi irański urzędnik. Jak dodał jednak, pojawiły się nadzieje na przedłużenie zawieszenia broni i przeprowadzenie drugiej rundy rozmów.

– Los wysoko wzbogaconego uranu Iranu i czas trwania irańskich ograniczeń nuklearnych należą do spornych kwestii, których rozwiązania wciąż nie znaleziono – podkreślił przedstawiciel irańskich władz, pragnący zachować anonimowość.

Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, zaprzeczyła w środę, jakoby USA „formalnie” zwróciły się z prośbą o przedłużenie dwutygodniowego zawieszenia broni, ale dodała, że Waszyngton nadal „bardzo angażuje się w te negocjacje”. Zapewniła również, że amerykańska administracja jest „pozytywnie nastawiona do perspektyw porozumienia”, mimo iż weekendowe rozmowy nie przyniosły porozumienia pokojowego.

22 kwietnia upływa termin dwutygodniowego zawieszenia broni, które przerwało wojnę, rozpoczętą 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

Źródło: PAP

Mężczyzna patrzy z dachu na Teheran
MSZ Pakistanu przyznało, że nie ustalono jeszcze terminu drugiej tury rozmów pomiędzy Iranem a USA. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Informacje z nieistniejącej książki. Politycy podatni na dezinformację
Polska prawica nie radzi sobie najlepiej z wynikiem węgierskich wyborów. Do tego stopnia, że chcąc zdyskredytować przyszłego następcę Viktora Orbána rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Cieśnina Ormuz to wąskie gardło. Świat mniej odporny na kryzys paliwowy niż w latach siedemdziesiątych
Jedna cieśnina wystarczyła, by zachwiać handlem energią i bezpieczeństwem żywnościowym. Blokada Ormuzu pokazuje, jak silnie uzależniony jest świat od pojedynczych szlaków transportowych i jak szybko…
16.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kościół Katolicki-Afryka. Studium wzajemnych zależności
Dziś rozpoczęła się pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Na Czarnym Lądzie lawinowo wzrasta liczba katolików, ale to nie jedyny powód misji. Papieża czekają też trudne rozmowy na temat…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Ceny energii pod napięciem. Co wpływa na nasze rachunki za prąd?
Koszty energii stanowią istotną część miesięcznych wydatków polskich gospodarstw domowych i firm. Na ceny prądu w naszym kraju wpływa wiele czynników, w tym koszty surowców i opłaty za emisję…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Węgry po Orbánie. Nowe otwarcie i szansa dla polskiego biznesu
Zmiana władzy na Węgrzech może oznaczać też gospodarcze przetasowanie w regionie. Nowy rząd stanie przed wyzwaniem odbudowy inwestycji i pobudzenia wzrostu. Wśród potencjalnych beneficjentów są…
14.04.2026