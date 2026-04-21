Import używanych aut hamuje. Rośnie sprzedaż nowych i udział chińskich marek

Do Polski trafiło w I kwartale 2026 r. ponad 218 tys. używanych aut – to wyraźny spadek rok do roku. Jednocześnie rośnie rynek nowych pojazdów, a chińskie marki zdobywają coraz większy udział.

W pierwszym kwartale 2026 roku do Polski sprowadzono niemal 218,1 tys. używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, czyli o 9,2 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu ekspertów EFL, opartego na danych PZPM. W samym marcu zarejestrowano ponad 84,7 tys. takich pojazdów.

Równolegle rośnie rynek nowych aut. W okresie od stycznia do marca 2026 r. w Polsce zarejestrowano 169 752 nowe samochody osobowe i dostawcze, co oznacza wzrost o 7,2 proc. rok do roku. Jak wskazują autorzy raportu, marzec był najlepszym marcem w historii tego segmentu, co potwierdza odbudowę rynku i rosnące zainteresowanie nowszymi pojazdami.

Coraz większe znaczenie na rynku mają producenci z Chin. W marcu 2026 roku udział chińskich marek w rejestracjach nowych samochodów osobowych osiągnął 11,7 proc. Według ekspertów EFL, marki te przestały być jedynie ciekawostką i stały się realnym konkurentem dla dotychczasowych graczy, zwiększając presję cenową i wpływając na wybory klientów.

Dynamicznie rośnie również segment elektromobilności. W pierwszym kwartale 2026 r. zarejestrowano w Polsce ponad 8,8 tys. nowych samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 73 proc. rok do roku. W samym marcu liczba rejestracji takich pojazdów była o 47 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Eksperci zwracają uwagę, że choć rynek aut elektrycznych rozwija się z niskiej bazy, jego tempo wzrostu wskazuje na przejście do fazy realnej ekspansji. Jednocześnie klienci chętnie wybierają rozwiązania pośrednie – w marcu auta hybrydowe (HEV i MHEV) stanowiły 52 proc. rynku, a hybrydy plug-in odpowiadały za 5 proc. sprzedaży. Autorzy raportu podkreślają, że obecne trendy pokazują zmianę preferencji klientów, którzy coraz częściej wybierają nowsze, bardziej ekologiczne pojazdy.

Źródło: PAP