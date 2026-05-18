Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 14:01

Inflacja bazowa w kwietniu 2026 r. w górę

W kwietniu 2026 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc. r/r – podał NBP. Miesiąc temu odnotowano poziom 2,7 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski opublikował 18 maja 2026 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2026 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,9 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja (CPI) w Polsce w kwietniu 2026 r. wyniosła 3,2 proc. rok do roku – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły 0,6 proc.

Czytaj więcej: Inflacja w kwietniu wyższa niż w marcu. GUS podał ostateczne dane

Na zdjęciu siedziba Narodowego Banku Polskiego
Deficyt rachunku bieżącego w lutym wyniósł 0,9 mld zł - podał NBP. Fot. NBP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Benefit Systems śrubuje rekordy w fitnessie. „Wysoka fala wymaga dobrego surfera”
Nawet bez wpływu historycznego przejęcia w Turcji operator MultiSportu rośnie w tempie godnym firmy technologicznej. Podwyżki cen są widoczne, ale to nie one napędzają lidera rynku. Giełdowa wycena…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden
Już 20 maja wystartuje Infoshare 2026. To 20 odsłona wydarzenia, które łączy świat technologii, biznesu i startupów.
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Putin ma nowy plan na kraje bałtyckie. Odtwarza niebezpieczny schemat z Ukrainy
Kraje bałtyckie stały się w ostatnim czasie obszarem coraz intensywniejszych politycznych, dezinformacyjnych i dywersyjnych działań Rosji. Są sygnały, że Kreml może sięgnąć po wypróbowany w Ukrainie…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026