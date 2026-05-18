18.05.2026 14:01
Inflacja bazowa w kwietniu 2026 r. w górę
W kwietniu 2026 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc. r/r – podał NBP. Miesiąc temu odnotowano poziom 2,7 proc. r/r.
Narodowy Bank Polski opublikował 18 maja 2026 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2026 r. W relacji rok do roku inflacja:
- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,9 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.
Inflacja (CPI) w Polsce w kwietniu 2026 r. wyniosła 3,2 proc. rok do roku – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły 0,6 proc.
Czytaj więcej: Inflacja w kwietniu wyższa niż w marcu. GUS podał ostateczne dane