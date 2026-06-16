Inflacja bazowa w maju 2026 r. NBP podał najnowsze dane

Kategorie artykułu: Biznes Fala inwestycji napędzi rynek ubezpieczeń dla firm. Gdzie tkwi największy potencjał? Miliardy złotych z KPO i SAFE zasilają już polską gospodarkę, ale wraz z nowymi kontraktami firmy są coraz bardziej narażone na ryzyko. Tym bardziej że przybywa cyberataków i ekstremalnych zjawisk…