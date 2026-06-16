Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.06.2026
NEWSROOM XYZ
16.06.2026 14:02

Inflacja bazowa w maju 2026 r. NBP podał najnowsze dane

Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) w maju 2026 r. wyniosła 3,1 proc. – podał Narodowy Bank Polski.

Miesiąc do miesiąca odnotowano spadek. Ceny (z wyłączeniem cen energii i żywności) w zmalały o 0,1 proc.

Jak podał NBP, w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja konsumencka (CPI) w Polsce w maju 2026 r. wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym – wynika z finalnego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu miesięcznym poziom cen konsumenckich spadł o 0,3 proc.

Czytaj więcej: Inflacja w maju wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym

Na zdjęciu wejście do budynku NBP przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie
Na zdjęciu wejście do budynku NBP przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Fot. NBP
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