16.06.2026 14:02
Inflacja bazowa w maju 2026 r. NBP podał najnowsze dane
Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) w maju 2026 r. wyniosła 3,1 proc. – podał Narodowy Bank Polski.
Miesiąc do miesiąca odnotowano spadek. Ceny (z wyłączeniem cen energii i żywności) w zmalały o 0,1 proc.
Jak podał NBP, w relacji rok do roku inflacja:
- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej;
- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,3 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej.
Inflacja konsumencka (CPI) w Polsce w maju 2026 r. wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym – wynika z finalnego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu miesięcznym poziom cen konsumenckich spadł o 0,3 proc.
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