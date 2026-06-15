Inflacja w maju wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym

Inflacja w Polsce w maju 2026 r. wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym – wynika z finalnego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W ujęciu miesięcznym poziom cen konsumenckich spadł o 0,3 proc.

Odczyt jest zgodny ze wstępnymi danymi GUS, podanymi pod koniec maja. Wstępny odczyt zaskoczył analityków, którzy spodziewali się, że inflacja w maju wzrosła do 3,7 proc. z 3,2 proc. w kwietniu.

W ujęciu rocznym mocniej podrożały usługi

W porównaniu z majem 2025 r. usługi zdrożały o 5,7 proc., a towary o 2,1 proc. W ujęciu miesięcznym wzrost cen towarów wyniósł 0,4 proc., a usług – 0,2 proc.

Zgodnie z komunikatem GUS, w maju w ujęciu rocznym najmocniej poszły w górę ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Były one o 6,4 proc. droższe niż przed rokiem. Drugi w kolejności był poziom wzrostu cen w segmencie edukacji (o 6 proc.). Wzrost o 5,6 proc. zanotowano w segmencie transportu oraz rekreacji, sportu i kultury.

Tańsze niż przed rokiem były z kolei odzież i obuwie (o 3,4 proc.) oraz wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,9 proc.).

Jak podał GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym miały w maju niższe ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych, rekreacji, sportu i kultury oraz transportu. Wyższe ceny zanotowano w zakresie m.in. restauracji i usług zakwaterowania, zdrowia oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Ceny żywności pociągnęły w dół odczyt inflacji

„Inflacja w maju potwierdzona – 3,1 proc. Jak to zwykle w maju bywa, 'winne' silnemu spadkowi cen żywności były warzywa, a więc najprawdopodobniej nowalijki. Trzy grosze dołożyła też turystyka zorganizowana (a więc klasyk zmienności)" – napisali w komentarzu po odczycie ekonomiści mBanku.

🇵🇱 Inflacja w maju potwierdzona 3,1%. Jak to zwykle w maju bywa "winne" silnemu spadkowi cen żywności były warzywa, a więc najprawdopodobniej nowalijki. Trzy grosze dołożyła też turystyka zorganizowana (a więc klasyk zmienności). — mBank Research (@mbank_research) June 15, 2026

Na spadki cen żywności zwrócili uwagę także analitycy PKO BP. „Struktura inflacji jest taka jak sugerowały dane wstępne – główną przyczyną jej spadku były ceny żywności, które obniżyły się o 1 proc. miesiąc do miesiąca, znacznie silniej od wzorca sezonowego. Dane szczegółowe wskazują na wyraźne spadki cen warzyw, mięsa oraz tłuszczów" – napisali w komentarzu.

Zauważyli także, że ceny paliw spadły w maju o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, ale wzrosły w ujęciu rocznym o 12,3 proc. Na poziomie sprzed miesiąca były ceny energii – wskazali ekonomiści banku.

Inflacja CPI w maju została potwierdzona na poziomie 3,1% r/r, co oznacza spadek względem 3,2% r/r odnotowanych w kwietniu. Poziom cen obniżył się o 0,3% m/m. Struktura inflacji jest taka jak sugerowały dane wstępne - główną przyczyną jej spadku były ceny żywności, które obniżyły… pic.twitter.com/Ex4cZvg9V3 — PKO Research (@PKO_Research) June 15, 2026

„Inflacja bazowa, bez żywności i energii była zbliżona do 3 proc. rok do roku z kwietnia. W naszej ocenie w kolejnych miesiącach inflacja ustabilizuje się w okolicy obecnych poziomów, a w najbliższych miesiącach może się nawet nieznacznie obniżyć. Zapowiedziany na 16 czerwca powrót standardowej stawki akcyzy na paliwa ma potencjał podbicia inflacji o max. 0,2 pkt. proc., jednak efekt ten nakłada się na obserwowane spadki cen paliw" – dodali analitycy PKO BP.