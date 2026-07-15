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15.07.2026 09:32

Inflacja w czerwcu 2026 r. Poznaliśmy finalny odczyt GUS

Inflacja w czerwcu 2026 r. wyniosła 2,5 proc. rok do roku – podał GUS. Miesiąc do miesiąca ceny spadły o 0,5 proc.

Stacja benzynowa w Warszawie w marcu 2026 r.
W czerwcu rząd zdecydował się zakończyć program zmniejszający – kosztem wyższego obciążenia budżetu – ceny paliw na stacjach. Fot. Omar Marques/Anadolu via Getty Images

Wstępny odczyt czerwcowej inflacji mówił o dokładnie takim samym tempie wzrostu cen.

Przy założeniu braku szoków paliwowych stopy procentowe powinny pójść w dół

Jak zauważył w komentarzu do lipcowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej ws. stóp procentowych ekonomista XYZ Michał Kulbacki, ten spadek to głównie konsekwencja niższych cen ropy na skutek zawieszenia broni pomiędzy USA a Iranem. W II połowie czerwca cena ropy Brent spadła z ponad 90 dolarów za baryłkę do poniżej 75 dolarów.

„Adam Glapiński nie wykluczył obniżek stóp o 0,25 pkt proc. jeszcze w tym roku, pod warunkiem utrzymania się stabilnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej na świecie. Był jednak ostrożny w ocenie tego, czy w RPP znajdzie się większość dla takiej decyzji. Jeśli nie w tym roku, to przy założeniu braku istotnych szoków dla cen, do połowy 2027 r. stopy powinny spaść" – stwierdził ekonomista XYZ Michał Kulbacki.

Czytaj więcej: Inflacja pod kontrolą. Obniżka stóp jeszcze w tym roku?

Rząd zrezygnował z dopłat do paliwa, a ceny ropy znowu idą w górę

Z powodu spadków cen ropy rząd Donalda Tuska postanowił, że w lipcu ceny na stacjach paliw będą już całkowicie pozbawione wcześniej wprowadzonych mechanizmów ochronnych w ramach programu Ceny Paliw Niżej (CPN).

Tymczasem ceny ropy znowu zaczęły iść w górę (cena benchmarkowego kontraktu na ropę Brent ok. godz. 9.30 znajduje się powyżej poziomu 85 dolarów) na fali kolejnych eskalacji między USA a Iranem.

Czytaj także: Ceny ropy wciąż rosną. „Sytuacja geopolityczna pogarsza się”

Mimo to ekonomiści na obecną chwilę są raczej spokojni o polską inflację.

„Do końca roku spodziewamy się inflacji w przedziale 2,5-3,0 proc. i stabilnych stóp procentowych" – skomentowali po dzisiejszym odczycie ekonomiści ING.

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