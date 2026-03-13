Inflacja w lutym 2026 r. Poznaliśmy najnowszy odczyt GUS

Inflacja w lutym 2026 r. wyniosła 2,1 proc. rok do roku – podał GUS. Miesiąc do miesiąca ceny poszły w górę o 0,3 proc. Lutowy odczyt jest zgodny z konsensusem GUS.

W styczniu we wstępnym odczycie odnotowano 2,2 proc. inflacji r/r i 0,6 proc. m/m. Jak podał dzisiaj GUS, po rewizji wag inflacja w styczniu wyniosła 2,1 proc. r/r i 0,7 proc. m/m.

„Uwaga koncentruje się obecnie na cenach paliw, które wyraźnie wzrosły w marcu, co może ponownie popchnąć inflację powyżej 3 proc. r/r w tym miesiącu. Obniżki stóp odłożone na półkę" – skomentowali na gorąco ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

W nowym koszyku inflacyjnym wzrósł udział użytkowania mieszkania, zdrowia, a spadł transportu i odzieży

Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, obecnie 2025 r.

Jak podał GUS, w strukturze wydatków gospodarstw domowych wzrósł udział w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa, rekreacji, sportu i kultury, zdrowia, ubezpieczeń i usług finansowych oraz żywności i napojów bezalkoholowych.

Obniżył się udział wydatków w zakresie: transportu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia, informacji i komunikacji, restauracji i usług zakwaterowania, higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług oraz edukacji.

RPP w marcu obcięła stopy procentowe w dół

Między inflacyjnymi odczytami mieliśmy marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

„Jakie mogły być argumenty Rady za obniżką? Po pierwsze, silnie ugruntowana dezinflacja widoczna w danych. Odczyt za styczeń był najniższym od marca 2024 r. (2 proc.), ale wówczas było to jednorazowe zdarzenie. Aby znaleźć okres, gdy inflacja trwale utrzymywała się nieco poniżej celu inflacyjnego musielibyśmy cofnąć się aż do 2018 r. i pierwszej połowy 2019 r." – komentował główny ekonomista XYZ Marek Skawiński.

Jak zauważył, kolejnym argumentem dla niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej mogło być ostre wyhamowanie płac.

„W styczniu dynamika nominalnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła do 6,1 proc. r/r z 8,6 proc. w grudniu 2025 r. To najniższa dynamika płac od niemal pięciu lat (od początku 2021 r.). Odczyt był znacznie niższy niż konsensus rynkowy. Dodatkowo w całej gospodarce narodowej wzrost dynamiki płac jest zapewne niższy niż w sektorze przedsiębiorstw. Mniejsze niż oczekiwane podwyżki płac zmniejszają presję inflacyjną" – dodał.

Najpoważniejszy argument dla członków RPP to w jego ocenie wyniki nowej projekcji NBP. Zgodnie z nią inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 -2,9 proc. w 2026 r. oraz 0,9–4,0 proc. w 2028 r.

