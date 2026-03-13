Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 10:01

Inflacja w lutym 2026 r. Poznaliśmy najnowszy odczyt GUS

Inflacja w lutym 2026 r. wyniosła 2,1 proc. rok do roku – podał GUS. Miesiąc do miesiąca ceny poszły w górę o 0,3 proc. Lutowy odczyt jest zgodny z konsensusem GUS.

W styczniu we wstępnym odczycie odnotowano 2,2 proc. inflacji r/r i 0,6 proc. m/m. Jak podał dzisiaj GUS, po rewizji wag inflacja w styczniu wyniosła 2,1 proc. r/r i 0,7 proc. m/m.

Czytaj więcej: Spadek inflacji w styczniu 2026 r. mocno ugruntowany

„Uwaga koncentruje się obecnie na cenach paliw, które wyraźnie wzrosły w marcu, co może ponownie popchnąć inflację powyżej 3 proc. r/r w tym miesiącu. Obniżki stóp odłożone na półkę" – skomentowali na gorąco ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

W nowym koszyku inflacyjnym wzrósł udział użytkowania mieszkania, zdrowia, a spadł transportu i odzieży

Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, obecnie 2025 r.

Jak podał GUS, w strukturze wydatków gospodarstw domowych wzrósł udział w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa, rekreacji, sportu i kultury, zdrowia, ubezpieczeń i usług finansowych oraz żywności i napojów bezalkoholowych.

Obniżył się udział wydatków w zakresie: transportu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia, informacji i komunikacji, restauracji i usług zakwaterowania, higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług oraz edukacji.

RPP w marcu obcięła stopy procentowe w dół

Między inflacyjnymi odczytami mieliśmy marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Jakie mogły być argumenty Rady za obniżką? Po pierwsze, silnie ugruntowana dezinflacja widoczna w danych. Odczyt za styczeń był najniższym od marca 2024 r. (2 proc.), ale wówczas było to jednorazowe zdarzenie. Aby znaleźć okres, gdy inflacja trwale utrzymywała się nieco poniżej celu inflacyjnego musielibyśmy cofnąć się aż do 2018 r. i pierwszej połowy 2019 r." – komentował główny ekonomista XYZ Marek Skawiński.

Jak zauważył, kolejnym argumentem dla niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej mogło być ostre wyhamowanie płac.

„W styczniu dynamika nominalnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła do 6,1 proc. r/r z 8,6 proc. w grudniu 2025 r. To najniższa dynamika płac od niemal pięciu lat (od początku 2021 r.). Odczyt był znacznie niższy niż konsensus rynkowy. Dodatkowo w całej gospodarce narodowej wzrost dynamiki płac jest zapewne niższy niż w sektorze przedsiębiorstw. Mniejsze niż oczekiwane podwyżki płac zmniejszają presję inflacyjną" – dodał.

Najpoważniejszy argument dla członków RPP to w jego ocenie wyniki nowej projekcji NBP. Zgodnie z nią inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 -2,9 proc. w 2026 r. oraz 0,9–4,0 proc. w 2028 r.

Czytaj więcej: RPP tnie stopy o 25 punktów bazowych. Dezinflacja wygrywa z geopolityczną niepewnością

Planujemy rozbudowę tematu

Na zdjęciu widać osobę na zakupach w supermarkecie
Na zdjęciu widać osobę na zakupach w supermarkecie. Fot. Albert Zawada/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fundusz twórcy WiseGroup zaczął inwestować. Uwolni „więźniów własnego biznesu”
Szymon Negacz stworzył WiseVentures, by z pomocą swojej grupy doradczo-wdrożeniowej wspierać komplementarne spółki w fazie wzrostu. W pierwszej kolejności postawił na Lean Action Plan poprawiający efektywność w małych i średnich firmach. Fundusz już pracuje nad kolejnymi inwestycjami.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Setki milionów dla Pomorza w zawieszeniu. Ustawa metropolitalna się opóźnia
Samorządowcy z Pomorza od lat zabiegają o ustawę metropolitalną, która ma zapewnić regionowi dodatkowe setki milionów złotych na wspólne działania. Choć obecny rząd jest bardziej przychylny sprawie niż poprzedni, pojawiają się kolejne opóźnienia.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma rusza z budową elektrowni w Ukrainie. Portfel projektów wart 2,5 mld euro
ELQ, polski producent stacji transformatorowych, chce uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej energetyki i nie zamierza czekać na zakończenie wojny. Już w tym półroczu rozpocznie budowę farm słonecznych z magazynami energii. – Ukraina potrzebuje nowych źródeł energii jak najszybciej – mówi właściciel firmy Marcin Sołtysiak. Dodaje, że wśród partnerów zainteresowanych wspólnymi inwestycjami są firmy m.in. z krajów arabskich i USA.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026