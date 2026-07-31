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31.07.2026 11:29

Inflacja w strefie euro znowu w górę. Najwyższa na Litwie

Inflacja HICP wyniosła w lipcu 2,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Eurostatu. Oznacza to nieznaczny wzrost względem odczytu z czerwca, kiedy to dynamika roczna wyniosła 2,8 proc. Jednym z głównych czynników podbijających inflację były wyższe ceny energii, w tym paliw.

Na zdjęciu monety i banknoty euro
Eurostat podał wstępne dane o inflacji HICP w strefie euro w lipcu. Na zdjęciu monety i banknoty euro. Fot. Jan Tepass/Getty Images

Taki poziom inflacji jest zgodny z konsensusem rynkowym. Prognozy nieznacznie różniły się w przypadku wskaźnika bazowego, przy wyliczaniu którego nie uwzględnia się cen energii i żywności. W lipcu wzrósł on do 2,5 proc., choć eksperci szacowali poziom 2,4 proc., jaki Eurostat odnotował także w czerwcu.

W ujęciu miesięcznym inflacja przyspieszyła do 0,2 proc., a w przypadku wskaźnika bazowego nie uległa zmianie.

Najsilniejszy wzrost cen Eurostat odnotował w lipcu w przypadku energii. Produkty z tego koszyka podrożały w ujęciu rocznym o 10 proc., a w porównaniu tempem 8,5 proc. odnotowanym w czerwcu. W tym zbiorze urząd uwzględnia ceny paliw.

W sektorze usług inflacja wyniosła 3,3 proc., a ceny żywności wzrosły w tempie 1,2 proc. Towary przemysłowe z wyłączeniem energii odnotowały najwolniejszą dynamikę rocznego wzrostu na poziomie 0,9 proc.

Patrząc na poszczególne kraje posługujące się wspólną walutą, to inflacja była najwyższa na Litwie – 5,6 proc. Drugie co do wysokości tempo Eurostat odnotował w Bułgarii – 4,1 proc., a podium zamknął Cypr – 4 proc. Najniższy odczyt i jedyny w celu inflacyjnym Europejskiego Banku Centralnego dotyczył Estonii – 2 proc.

EBC utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, bo spodziewa się hamującej inflacji

Na lipcowym posiedzeniu EBC wstrzymał się od zmiany stóp procentowych. Prezes banku Christine Lagarde na konferencji prasowej po decyzji wyjaśniła, że dane inflacyjne wskazują na pewną poprawę w drugim kwartale. „Chociaż wojna na Bliskim Wschodzie pozostaje źródłem niepewności” – dodała.

Na ryzyka inflacyjne zwraca uwagę również Komisja Europejska. W opublikowanych wiosną prognozach makroekonomicznych podwyższyła przewidywania co do inflacji w strefie euro. Według nowych szacunków tempo wzrostu cen w 2026 r. może wynieść 3 proc. Wcześniej, jesienią 2025 r., czyli przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie, analitycy z Brukseli spodziewali się dynamiki na poziomie 1,9 proc.

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