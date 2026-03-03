Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
NEWSROOM XYZ
03.03.2026 11:34

Inflacja w strefie euro wzrosła do 1,9 proc. w lutym

Inflacja w strefie euro wyniosła w lutym 2026 roku 1,9 proc., wynika z szybkiego szacunku opublikowanego przez Eurostat. Oznacza to wzrost wobec 1,7 proc. w styczniu.

Dane pokazują, że najwyższą dynamikę cen odnotowano w usługach – 3,4 proc. rok do roku, wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej. Ceny żywności, alkoholu i tytoniu wzrosły o 2,6 proc., co oznacza stabilizację względem stycznia. Towary przemysłowe nieenergetyczne zdrożały o 0,7 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Ceny energii pozostały na minusie i spadły o 3,2 proc., choć skala spadku była mniejsza niż w styczniu, gdy wynosiła 4,0 proc.

Na zdjęciu: Banknoty euro
Inflacja w strefie euro wyniosła w lutym 2026 roku 1,9 proc., wynika z szybkiego szacunku opublikowanego przez Eurostat. Oznacza to wzrost wobec 1,7 proc. w styczniu. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód
Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Irańskie pociski nad Cyprem. Juliusz Gojło: Zmiana władz nie zmieni polityki Iranu
Iran odgryza się Zachodowi. Wystrzelone z tego kraju pociski balistyczne poleciały w kierunku Cypru. Dlaczego akurat tam? Ponieważ na wyspie znajduje się brytyjska lotnicza baza wojskowa. Brytyjczycy jednak twierdzą, że na celowniku nie były ich instalacje.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek nieruchomości na Bliskim Wschodzie pod presją geopolityki. Kapitał nie ucieka, ale zmienia kierunek
Eskalacja konfliktu Iran–USA–Izrael wpływa na rynek nieruchomości w Dubaju. Czy kapitał ucieka z Zatoki, czy tylko zmienia kierunek?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie oczami Polaków
Małżeństwo Małgorzata i Marcin Lejmanowie, którzy mieszkają w Bahrajnie od 2016 roku, opowiada o ataku na zlokalizowaną na wyspie amerykańską bazę wojskową.
28.02.2026