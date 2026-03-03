Inflacja w strefie euro wzrosła do 1,9 proc. w lutym

Inflacja w strefie euro wyniosła w lutym 2026 roku 1,9 proc., wynika z szybkiego szacunku opublikowanego przez Eurostat. Oznacza to wzrost wobec 1,7 proc. w styczniu.

Dane pokazują, że najwyższą dynamikę cen odnotowano w usługach – 3,4 proc. rok do roku, wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej. Ceny żywności, alkoholu i tytoniu wzrosły o 2,6 proc., co oznacza stabilizację względem stycznia. Towary przemysłowe nieenergetyczne zdrożały o 0,7 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Ceny energii pozostały na minusie i spadły o 3,2 proc., choć skala spadku była mniejsza niż w styczniu, gdy wynosiła 4,0 proc.