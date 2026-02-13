Inflacja w USA. Początek roku przyniósł pozytywne zaskoczenie

Inflacja konsumencka w USA w styczniu wyniosła 2,4 proc. r/r. Oznacza to wskaźnik niższy od konsensusu rynkowego, zakładającego 2,5 proc., a także spadek względem grudnia, kiedy dynamika wzrostu cen wyniosła 2,7 proc.

Niżej od oczekiwań wzrosła także inflacja w ujęciu miesięcznym. Przełom 2025 i 2026 r. przyniósł tempo na poziomie 0,2 proc. wobec 0,3 proc. wskazywanych w prognozach.

Analitycy rynkowi trafnie oszacowali, jak zachowa się inflacja bazowa, czyli wskaźnik, przy wyliczaniu którego nie bierze się pod uwagę cen energii i żywności. W tym przypadku tempo wzrostu cen wyniosło na początku roku 2,5 proc. r/r i 0,3 proc. m/m.

Choć w porównaniu do końcówki 2025 r. inflacja w USA nieznacznie zwolniła, tak nadal pozostaje poza celem ustanowionym przez Fed. Bank centralny swoimi wysiłkami stara się sprowadzić dynamikę wzrostu cen do poziomu 2 proc., bez odchyłów. Ostatni raz taki wskaźnik został odnotowany na początku 2021 r.

