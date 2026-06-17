ING TFI chce mieć produkty dla każdej grupy wiekowej. Planuje m.in. ofertę funduszy walutowych i OKI

Przejęcie TFI wzmacnia ofertę inwestycyjną i emerytalną ING BSK i wpisuje się w strategię grupy – ocenili przedstawiciele banku oraz TFI podczas konferencji. ING TFI planuje wprowadzenie do oferty m.in. funduszy walutowych oraz OKI i chce mieć produkty skierowane do klientów w każdej grupie wiekowej.

– Transakcja z perspektywy strategicznej jest dla nas niezwykle ważna. Brak w pełni konsolidowanego asset managementu był brakującym elementem grupy kapitałowej. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze mocniej współpracować strategicznie (...). Wpisuje się również w strategię ING (...). Produkty inwestycyjne, emerytalne, długoterminowe bardzo dobrze wpisują się w naszą strategię, w wyzwania demograficzne i społeczne, które obserwujemy – powiedziała podczas konferencji wiceprezes ING Bożena Graczyk.

24 kwietnia 2026 r. ING BSK sfinalizował transakcję kupna 55 proc. akcji Goldman Sachs TFI, zwiększając swój udział do 100 proc. Wartość transakcji wyniosła 405 mln zł.

Od 2019 r. przez swoją spółkę zależną ING Investment Holding Bank posiadał 45 proc. udziałów w Goldman Sachs TFI. 22 czerwca Goldman Sachs TFI zmieni nazwę na ING TFI.

ING chce zwiększać swoje udziały w produktach emerytalnych i inwestycyjnych

Zgodnie ze strategią w perspektywie 2035 r. ING zakłada co najmniej 12-proc. udział rynkowy w produktach emerytalnych i inwestycyjnych, 1 mln klientów inwestujących z ING oraz 50 tys. klientów private banking.

– Przez wiele lat mieliśmy udział w rynku na poziomie ok. 8 proc. Pod koniec 2018 r. została podpisana przedwstępna umowa nabycia 45 proc. udziałów w TFI przez ING Bank Śląski i od tej pory poszybowaliśmy do 12 proc. (...) Chcemy ten poziom rynkowy utrzymać, a nawet pewnie i zwiększać – dodała prezes ING TFI Małgorzata Barska.

ING poinformował, że w najbliższym czasie TFI planuje wprowadzenie do oferty funduszy walutowych. Do oferty ING Banku Śląskiego w przyszłym roku dodane zostaną OKI oraz kolejne produkty wspierające klientów w inwestowaniu i oszczędzaniu na emeryturę.

– TFI będzie pełnić ważną rolę w uzupełnianiu strategii ING, bo jest dużo rozwiązań produktowych, które będą wspierać różne grupy wiekowe, demograficzne, profile klienta, różne segmenty biznesowe – ocenił członek zarządu ING TFI Radosław Sosna.

– Oferta zagraniczna jest ciekawym obszarem strategicznym do zbadania (...), to jest oferta o trochę wyższym ryzyku. To, co my zaoferujemy, to fundusze o najniższym poziomie ryzyka, takie, które da się faktycznie zbudować z perspektywy portfelowej inwestycyjnej w Polsce, czyli to będą odpowiedniki funduszy krótkoterminowych obligacji, które się cieszą największą popularnością w Polsce, (...) inwestujące tylko w papiery denominowane w euro czy w dolarze. To jest uzupełnienie oferty, a nie konkurencja do oferty grupy – dodał.

Prezes zarządu Goldman Sachs TFI Małgorzata Barska poinformowała, że zakładany jest rozwój sprzedaży z bankiem ING.

– Pracujemy nad strategią, jak wzmocnić sprzedaż produktów inwestycyjnych we wszystkich segmentach, jakie produkty są potrzebne, więc naturalną konsekwencją będzie wzrost udziału ING Banku w sprzedaży. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kanały, nie mamy strategii, żeby cokolwiek zmieniać. Chcemy rozwijać kanały emerytalne, bo to ważna część biznesu, jak również pozostałe kanały dystrybucyjne – powiedziała.

ING analizuje również produkty skierowane do klientów, którzy są na emeryturze.

– Myślimy o każdej grupie wiekowej. Np. nie ma na polskim rynku takich typowych produktów postemerytalnych, które na świecie są rozwinięte. (...) Widzimy coraz większą potrzebę takich produktów – dodała Małgorzata Barska.

Od drugiego kwartału 2026 r. grupa rozpocznie pełną konsolidację wyników finansowych TFI w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

– Pełna konsolidacja to też ważny element z perspektywy analizy wyników finansowych, bo zwiększy udział prowizji w wynikach – powiedziała Bożena Graczyk.

– Przychody w wynikach sektora bankowego w Polsce i w naszych są zbyt zależne od przychodów odsetkowych – ten wskaźnik w sektorze bankowym w Polsce to ok. 80 proc. przychodów odsetkowych i 20 proc. prowizyjnych. Dołożenie aktywności jak TFI zwiększa udział prowizji w przychodach (...). Przy stabilizującym się poziomie stóp proc. rola przychodów prowizyjnych będzie coraz większa – dodała.

ING TFI obsługuje ponad 800 tys. klientów – zarówno osób fizycznych, jak i instytucji – i zarządza aktywami o łącznej wartości prawie 60 mld zł (dane na koniec marca 2026 r.).

Czytaj więcej: Czy ING zaatakuje podium? Prezes o planach, konkurencji i wpływie AI (WYWIAD)

Źródło: PAP