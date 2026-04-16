InPost rozwija współpracę z VIVE Textile Recycling w ramach programu zwrotu używanych rzeczy

Grupa InPost oraz operator VIVE Textile Recycling rozwijają program „Puść w Obieg". Ma być to nowa odsłona programu InPostu EkoZwroty. W ramach programu InPost oferuje bezpłatną wysyłkę wybranych rzeczy, które będą mogły być wykorzystane ponownie.

W ramach programu „Puść w Obieg" za pośrednictwem automatów paczkowych InPostu można za darmo wysłać ubrania, buty, tekstylne dodatki, drobną elektronikę, zabawki i książki. Przekazane rzeczy trafią do VIVE Textile Recycling, operatora zajmującego się recyklingiem odzieży używanej. W zależności od stanu przekazane rzeczy będą kierowane do ponownego użycia, recyklingu lub utylizacji.

Elektronika będzie poddawana ocenie przez specjalistyczny serwis pod kątem możliwości wykorzystania do ponownego użycia w części lub w całości. Sprzęt, który nie może być ponownie użyty, ma być poddawany odzyskowi materiałów zgodnie z przyjętymi procedurami i regulacjami.

– „Puść w obieg" to usługa, która łączy sieć InPost i doświadczenie naszego partnera VIVE Textile Recycling z potrzebami konsumentów. Wpisuje się to w nasze ambicje tworzenia biznesu, w którego centrum jest klient. Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie każdy z nas może aktywnie przyczynić się do ograniczenia mas odpadów na składowiskach i przekierowania cennych surowców z powrotem w obieg – mówi o programie Izabela Karolczyk-Szafrańska, dyrektorka ds. marketingu i ESG w grupie InPost.

– Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem współpracy z InPostem w ramach usługi „Puść w Obieg". Wspólnie stworzyliśmy partnerstwo dwóch marek o ogromnym potencjale, które łączy nie tylko wspólna wizja, ale przede wszystkim głęboko zakorzenione wartości osadzone w gospodarce obiegu zamkniętego. Wierzymy, że łącząc nasze doświadczenie w obszarze innowacji w zakresie zamykania obiegu tekstyliów z logistycznymi możliwościami i innowacyjnym podejściem InPost, stworzymy nową jakość na rynku i realnie ułatwimy konsumentom odpowiedzialne wybory – wskazuje Marcin Gieracz, dyrektor marketingu VIVE Group.

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.